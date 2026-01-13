El Festival de Diamante llega a su última luna con música litoraleña y premiación de jinetes

La 54º edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante vivirá este martes su última luna con la presentación de artistas que llevarán la música del litoral al escenario “Carlos Santa María” y las finales de las jineteadas.

Todas las noches de la Reina de las Jineteadas se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Como resumen del lunes, el evento tuvo una de las presentaciones más esperadas: Lázaro Caballero llegó a la Reina de las Jineteadas con la fuerza y la alegría de un imponente show.

Con gran concurrencia de público, y con la presencia del gobernador de la provincia Rogelio Frigerio, se realizó este lunes en Diamante la anteúltima luna festivalera.

La jornada comenzó con el regreso de las entabladas al Campo Lisardo Gieco y el encierro y suelta de 23 tropillas, unos 300 caballos de distintos pelajes, brindando un emocionante espectáculo y rindiendo homenaje a la tradición argentina.

Los ganadores fueron: Juan Maqueira, de Carmen de Areco, Buenos Aires, en el Encierre; Diego Badano de Carmen de Areco, Buenos Aires, Mejor Tropilla; y Vasco Izaguirre de Gualeguay, Entre Ríos, la Mejor Madrina.

Por su parte, el escenario mayor abrió con el Ballet de Folclore de Viale “El Arraigo”; y la pareja de Diamante Melina González y Elías Acosta, ganadores del 3º Encuentro de Danzas y Gran Peña Festivalera, organizada por la Comisión de Apoyo del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante.

La noche siguió con la actuación del grupo musical folclórico Diamantinos, que hizo un repaso por temas del cancionero popular. Seguidamente, desde Alta Gracia llegó La Clave Trío, esta agrupación que con su estilo bien definido combina lo mejor del folclore tradicional argentino con una mirada renovada, interpretando clásicos y nuevas obras.

También estuvo presente el Ballet Emoveré, que trajo el despliegue de la danza, el color y la alegría. 21 bailarines sobre el escenario, interpretando el repertorio del litoral que incluyó la chamarrita "La leyenda de la brasita de fuego", "Posadeña Linda", para terminar con un chamamé.

A continuación, se dio lugar al dúo folclórico uruguayo Copla Alta, con su estilo auténtico, reflejando las tradiciones y la historia de su tierra natal.

El cierre estuvo a cargo de Lázaro Caballero, uno de los máximos exponentes del folclore actual. El cantautor formoseño brindó un espectáculo lleno de emoción, sapucay y chamamé, ante un público que coreó sus canciones y acompañó con aplausos.

Resultados de la jineteada y ganadores

La noche del lunes tuvo 79 montas, 41 en bastos y 38 en clinas, resultando ganadores:

Bastos

1° Alex Cantero de Diamante, en “El Pimpollo” de Velázquez.

2° Leonardo Medina de El Rabón, Santa Fe, en “El dos de oro” de Cugat.

3° Nelson Aguirre de Finca la Costa, Salta, en “La Segundera” de Velázquez.

4° Martín Quintero de Jovita Córdoba, en “La Finca” de Oggero.

Clinas

1° Juan Cruz Varela de Capilla del Señor, en “La Patrona” de Althabe.

2° Juan Gallardo de Mercedes Corrientes, en “El Solito” de Perret.

3° Lautaro Botta de Felicia Santa Fe, en “El Boliche” de Pergolesi.

4° Felipe Pucheta de Escobar Buenos Aires, en “El Estribo” de Rionda.

La programación de la última luna

Este martes se vivirá la última luna festivalera que tendrá en el escenario a Campedrinos, Los Majestuosos del Chamamé, Litoral Mitá, Son3, Ballet Ancát.

Mientras que en el Campo Lisardo Gieco se realizará la Final Bastos y Clinas, Final Criadores y Premiación de Jineteada.

Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante - Ballet Emovere

Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante - Director del Ballet Emoveré

Los gurises coparon el campo de jineteada y lo convirtieron en espacio de juegos

Copla Alta - Diamante