Festival de Diamante: la música de Lázaro Caballero coronó la quinta noche en la ciudad blanca

Se celebró la quinta y anteúltima noche del 54° Festival de Jineteada y Folclore de Diamante. En ese sentido, durante la tarde se llevó a cabo una nueva ronda de jineteadas en la categoría bastos y clinas. Además, el campo Lisardo Gieco, abrió la jornada con el vistoso encierro de tropillas entabladas.

La emisión del Festival de Diamante se puede ver por Elonce en el marco del ciclo Nuestras Fiestas, dedicado a difundir los principales acontecimientos tradicionalistas, culturales, deportivos y artísticos de la región.

En el escenario del Campo Martín Fierro, se presentó el ballet “El arraigo” de Viale, cuyo director es Giovanni Fontana y Florencia Montiel. El conjunto se presentó con una veintena de bailarines y deslumbró con danzas instrumentales.

Luego realizaron una actuación al compás de “Escondete que viene mi mama” de Campedrinos.

Minutos después fue el momento de los diamantinos Elías Acosta y Melina González, ganadores de la categoría “pareja tradicional” en el Tercer Encuentro de Danzas Folclóricas, realizado el 22 de noviembre en la Plaza 9 de Julio de Diamante.

De este modo, la pareja se presentó con “Lo que el río se llevó” de Carlos Santa María. Ambos se formaron en el ballet Emoveré, bajo la guía del profesor diamantino Manuel Urriste.

El conjunto folklórico oriundo de la ciudad anfitriona del festival inició su presentación con “Acuarela del río” de Alberto Cortez. Siguieron con “La de Chiquitín Portela”, una chamarra de la costa del Uruguay sobre la que el grupo filmó un video que saldrá en los próximos días.

“Es un placer compartir con ustedes, con toda esta patria grande que se ha amontonado en este rincón de Entre Ríos, que se llama Diamante”, señalaron en la apertura.

“Queremos agradecerle a toda la paisanada que se acercó”, agregaron para interpretar “Chamarrita Costera” de Los Musiqueros Entrerrianos. Además, entonaron “Te he prometido” de Leo Dan y cerraron con "Dejando Huellas" del Chaqueño Palavecino.

La Clave Trío puso al público a bailar

Posteriormente, sobre el escenario principal, se presentó La Clave Trío con canciones de chacarera de autoría propia y ritmos folclóricos pero con su impronta actual y melódica.

Desde Alta Gracia, La Clave Trío, trajo algunas animadas canciones populares que encendieron al público pasadas las 22.20. A esa hora, pusieron a bailar a todos con “Dame cinco minutos” para deleitar a los asistentes.

Ballet Emoveré

Pasada la medianoche, fue el turno del Ballet Emoveré, que en ocho parejas interpretó canciones tradicionales argentinas. Las armonías musicales y el movimiento se adueñaron del escenario para desatar los aplausos del público.

Luego, cuatro parejas danzaron al son de “Posadeña Linda”, de Ramón Ayala y sus Bravos del Norte. Pero también hubo tiempo para el chamamé, donde ocho parejas mostraron la gracia del ritmo preponderante en la Mesopotamia argentina.

Copla Alta con todo el folklore oriental

Desde Uruguay, Copla Alta trajo un homenaje al folklore del vecino país con temas como “La Dentradora”; “Lunarejo”; “Mujer” y “Sin Vueltas”.

"Nosotros crecimos viendo estos festivales, así que gracias por recibirnos. Gracias por el respeto, por el silencio y por recibir este puñado de canciones que vienen desde la Patria, desde la otra Banda", enfatizaron.

Chacareras coronaron la noche

“No venimos mucho por Entre Ríos, así que estamos muy felices de poder estar acá y de poder acercarnos al público entrerriano. Espero venir más seguido por Entre Ríos”, dijo ante Elonce minutos antes de subir al escenario.

A las 2.58 de este martes, comenzó la animada presentación de Lázaro Caballero con ritmos norteños y del litoral. Una chacarera hizo encender al público en el arranque de su actuación. El músico formoseño cuenta con una docena de músicos sobre el escenario y la preponderancia la tienen las cuerdas con varias guitarras y violines.