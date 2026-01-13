Lázaro Caballero habló de su identidad musical: "espero venir más seguido por Entre Ríos"

La entrevista a Lázaro Caballero en el Festival de Diamante dejó definiciones claras sobre su identidad artística y el camino musical que eligió recorrer, marcado por el Litoral, las raíces del norte argentino y la influencia guaranítica. El cantante dialogó con Elonce minutos antes de subir al escenario durante la quinta noche del tradicional evento, que tuvo lugar este lunes.

Consultado sobre qué significaba para él hacer música del Litoral, Caballero explicó que su elección estaba profundamente ligada a la cultura y al territorio que lo vio crecer. “Por cosas pertinentes al Litoral y pertinentes a la cultura. Un pequeño es grande”, relató, al tiempo que amplió el mapa cultural que lo atraviesa. En ese sentido, señaló que su identidad musical abarcó regiones como el norte de Santa Fe, Formosa, Paraguay, Bolivia y Salta.

El artista destacó que Formosa no contó históricamente con un ritmo único que la definiera de manera exclusiva, como ocurrió en otras provincias. “Formosa no tiene una música por la que se la defina como, bueno, el chamamé, la zamba o la chacarera”, explicó. A partir de esa diversidad, sostuvo que su propuesta tomó elementos del Litoral, sumando influencias salteñas y guaraníticas propias del Chaco y Paraguay.

Caballero remarcó que el chamamé fue uno de los géneros que lo representó dentro de ese cruce cultural. “Nosotros tratamos de tomar un poquitito del lado litoral, de la influencia salteña que viene de Salta y también la influencia guaranítica que tenemos en Chaco y Paraguay. Por eso hacemos música litoral, el chamamé, creo que somos parte también de esa música”, afirmó.

Durante la charla, también fue consultado por la chamarrita, ritmo característico de Entre Ríos. Con sinceridad, reconoció no conocerlo en profundidad. “No la conozco, no la escuché nunca, pero me imagino que debe ser linda, debe estar buena”, expresó a Elonce.

Finalmente, se refirió a lo que significó para él recorrer los festivales entrerrianos. Recordó su paso por Oro Verde en 2025 y valoró la posibilidad de reencontrarse con el público de la provincia. “No venimos mucho por Entre Ríos, así que estamos muy felices de poder estar acá y de poder acercarnos al público entrerriano. Espero venir más seguido por Entre Ríos”, concluyó, al manifestar su deseo de regresar con mayor frecuencia.