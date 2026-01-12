Testimonios en otra noche del Festival de Diamante: “que nunca se corten estas tradiciones”

En el marco de la edición 54 del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, Elonce dialogó con jinetes, relatores y público presente en el patio gastronómico del campo Lisardo Gieco.

Un joven de Las Cuevas, departamento Diamante, indicó que asiste al festival en todas sus ediciones junto a su familia. “Lo esperamos todos los años”, dijo el tío del chico.

“Somos de Campana, Buenos Aires. Vine a mirar y la estoy pasando de lujo, venimos todos los años”, dijo un hombre. Se sumó otro testimonio de un joven montador: “La estamos pasando lindo. Ojalá que nunca se corten estas tradiciones. Mi compañero hoy va a montar y esperemos que le vaya bien”, expresó el hombre de Escobar.

Felipe, montador, dijo: “Estoy tranquilo, esperando mi turno. Hay algunos jinetes que estiran antes de montar para no tener calambres”. En cuanto a la preparación física que requiere este tipo de actividad, el joven explicó: “Durante la semana salgo a correr, hago gimnasia, ando en bici. Hay que tener fuerza en los brazos y en la cintura. Hay que prepararse”.

“En cuanto a los puntos, tenés que entrar entre los cinco mejores, somos 40”, agregó.

En otra mesa se ubicaron mujeres de Godoy, Santa Fe, quienes indicaron que es el segundo año que asisten. “Llegamos el viernes y nos vamos esta noche, es parte de las vacaciones. Todo nos gustó, la jineteada y el show fue espectacular”, señaló.

Nahuel, relator de destrezas gauchas y de desfiles, que tuvo una participación en el Festival de Diamante, contó: “Por segunda vez tuve la oportunidad de ponerle voz improvisada, de hacer el floreo, con Diego Castro de Entre Ríos le pusimos palabrerío”.

Sobre sus comienzos en este arte, mencionó: “Lo hago desde los 17 años, empecé sin querer. Fui a cantar a una peña a beneficio y el animador me dijo que necesitaba una guitarra y empezamos así”.

“Hacemos un poco de canto improvisado con la guitarra”, explicó y regaló una improvisación para Elonce.

El testimonio de los integrantes del ballet "El arraigo"

Giovanni Fontana, director del Ballet El Arraigo, sostuvo: “Participamos en el pre-Diamante, donde salían grupos preseleccionados para participar en el Festival. Fue una noche inolvidable”. “El taller se llama El arraigo de Viale, somos 45 integrantes y hoy fuimos 28 en escena. Hacemos danzas variadas, no solo tradicionales, jugamos con las coreografías con el repertorio local y nacional”, explicó.

“Para mí es un orgullo, ya he vivido experiencias en este tipo de eventos pero hay chicas que se suben por primera vez al escenario. Hay gente de Racedo, de Paraná, de San Benito, de Santiago del Estero”, agregó.

Foto: Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante

“Super nerviosa, hace poquito empecé a bailar, es lindo estar acá”, señaló una de las integrantes.

“Es una emoción estar acá. En este momento de mi vida estar bailando en este escenario es un regalo. Es una felicidad”, señaló una mujer integrante del ballet.

“Cada integrante cose su ropa, cortamos tela, cosimos a mano. Hay mucho esfuerzo y trabajo detrás”, añadió otra integrante.

Foto: Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante

Una familia que baila en el conjunto explicaron que es una sensación muy linda para disfrutar “con las personas que uno ama”.