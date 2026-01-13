“Cepillo” Trevisán, el jinete que le ganó a la muerte dijo presente en el Festival de Diamante

REDACCIÓN ELONCE
El oriundo de Maciá jineteó una yegua gateada, llamada “La querendona del pago chico”, en la noche de este lunes en el Campo Lisardo Gieco. El video de su jineteada.
Leonardo “Cepillo” Trevisán volvió a pisar el campo de jineteada de Diamante en la quinta noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore 2026 con una carga simbólica imposible de ignorar, confirmó Elonce. A casi seis años del grave accidente que sufrió en el festival de Jesús María, su presentación fue leída por el público y por el ambiente de la jineteada como una verdadera revancha personal, marcada por la superación, la constancia y el amor por la tradición.
El regreso de Trevisán no fue uno más. Cada movimiento sobre el caballo reflejó el largo proceso de recuperación física y mental que atravesó desde aquel episodio que puso en duda su continuidad en la actividad. Lejos de mostrarse condicionado, el jinete evidenció seguridad, temple y una notable conexión con el animal, elementos que le permitieron destacarse en una noche cargada de emoción y expectativa en el Campo Lisardo Gieco.
En la categoría Bastos, Trevisán montó a la yegua gateada “La querendona del pago chico”, con una actuación sólida y técnicamente precisa, reflejó Elonce. Supo acomodarse desde la largada, sostuvo el ritmo durante toda la monta y cerró su pasada con aplausos cerrados desde las tribunas, que reconocieron no solo el desempeño, sino también la historia de lucha detrás de esa presentación.
Caída, recuperación y seguir con la pasión
El sábado 18 de enero de 2020, el jinete oriundo de Maciá, tuvo un accidente durante una monta en el 55º Festival de Doma y Folklore 2020.
Trevisán cayó del caballo, sufrió traumatismo de cráneo, hematoma epidural, edema cerebral y hundimiento de cráneo. Además, sufrió un traumatismo de tórax con contusión pulmonar.
Como consecuencia de las graves heridas fue internado durante un mes en Córdoba y después de varios días sin presentar importantes mejorías despertó, comenzó a comunicarse y responder a algunos estímulos.
Casi 22 meses después de su accidente en tierras cordobesas, Trevisán volvió a subirse a un caballo para jinetear. Fue en a XXXI Fiesta Provincial de la Tradición en Villaguay que se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2021.
Ya en el 2022, participó del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante. En la edición N° 50 del Festival de Diamante, “Cepillo" Trevisán dijo presente y se fue ovacionado por el público. En diálogo con Elonce TV, comentó: “Estoy contento por la gente que me apoya en lo que hago, acompañan mucho” y señaló que “con andar bien ya estoy conforme. Lo bueno es divertirse y pasarla bien”.
El video de Elonce, es testimonio de un regreso que trascendió lo competitivo y se convirtió en uno de los momentos más significativos de la quinta noche del festival.