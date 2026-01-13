“Cepillo” Trevisán, el jinete que le ganó a la muerte dijo presente en el Festival de Diamante

Leonardo “Cepillo” Trevisán volvió a pisar el campo de jineteada de Diamante en la quinta noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore 2026 con una carga simbólica imposible de ignorar, confirmó Elonce. A casi seis años del grave accidente que sufrió en el festival de Jesús María, su presentación fue leída por el público y por el ambiente de la jineteada como una verdadera revancha personal, marcada por la superación, la constancia y el amor por la tradición.

Leonardo "Cepillo" Trevisán en el Festival de Diamante a seis años de su accidente

El regreso de Trevisán no fue uno más. Cada movimiento sobre el caballo reflejó el largo proceso de recuperación física y mental que atravesó desde aquel episodio que puso en duda su continuidad en la actividad. Lejos de mostrarse condicionado, el jinete evidenció seguridad, temple y una notable conexión con el animal, elementos que le permitieron destacarse en una noche cargada de emoción y expectativa en el Campo Lisardo Gieco.

"Cepillo" Trevisán

En la categoría Bastos, Trevisán montó a la yegua gateada “La querendona del pago chico”, con una actuación sólida y técnicamente precisa, reflejó Elonce. Supo acomodarse desde la largada, sostuvo el ritmo durante toda la monta y cerró su pasada con aplausos cerrados desde las tribunas, que reconocieron no solo el desempeño, sino también la historia de lucha detrás de esa presentación.

"Cepillo" Trevisán

Caída, recuperación y seguir con la pasión

El sábado 18 de enero de 2020, el jinete oriundo de Maciá, tuvo un accidente durante una monta en el 55º Festival de Doma y Folklore 2020.

Trevisán cayó del caballo, sufrió traumatismo de cráneo, hematoma epidural, edema cerebral y hundimiento de cráneo. Además, sufrió un traumatismo de tórax con contusión pulmonar.

Como consecuencia de las graves heridas fue internado durante un mes en Córdoba y después de varios días sin presentar importantes mejorías despertó, comenzó a comunicarse y responder a algunos estímulos.

Casi 22 meses después de su accidente en tierras cordobesas, Trevisán volvió a subirse a un caballo para jinetear. Fue en a XXXI Fiesta Provincial de la Tradición en Villaguay que se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2021.

Ya en el 2022, participó del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante. En la edición N° 50 del Festival de Diamante, “Cepillo" Trevisán dijo presente y se fue ovacionado por el público. En diálogo con Elonce TV, comentó: “Estoy contento por la gente que me apoya en lo que hago, acompañan mucho” y señaló que “con andar bien ya estoy conforme. Lo bueno es divertirse y pasarla bien”.

El video de Elonce, es testimonio de un regreso que trascendió lo competitivo y se convirtió en uno de los momentos más significativos de la quinta noche del festival.