Las imágenes del emocionante “encierro de tropillas entabladas” en Diamante: de qué se trata

REDACCIÓN ELONCE
El tradicional encierro de tropillas entabladas volvió a ser uno de los momentos más impactantes del festival, con más de 250 caballos en escena y una competencia que rinde homenaje a la destreza gaucha. Las imágenes de una jornada cargada de emoción y tradición.
Las imágenes del “encierro de tropillas entabladas” en Diamante. Las imágenes del encierro de tropillas entabladas marcaron el inicio de la jornada de este lunes en el Festival Nacional de Jineteada y Folclore, con un espectáculo que combinó tradición, habilidad criolla y una fuerte respuesta del público que colmó el predio.
El regreso de las tropillas entabladas al Campo Lisardo Gieco dio paso a uno de los momentos más esperados del festival. El encierro y posterior suelta de 23 tropillas reunió a más de 250 caballos de distintos pelajes, que se mezclaron en el campo de jineteada para protagonizar una postal única, cargada de identidad cultural y respeto por las tradiciones argentinas.
Durante la jornada, el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, participó de la entrega de distinciones a los participantes, destacando el valor cultural y simbólico que tiene este tipo de competencias para la provincia y para el país.
¿Qué es una tropilla entablada?
La tropilla —pequeña tropa— es un conjunto de ocho, diez, doce o más caballos machos de un mismo tipo y color, que no utilizan riendas. Estos animales son adiestrados para seguir el sonido de un cencerro que porta una yegua llamada “madrina”, la cual es guiada por un tropillero montado sobre otro caballo.
Este sistema de adiestramiento criollo era utilizado históricamente por el gaucho cuando debía recorrer largas distancias y cambiar de caballo sin necesidad de riendas. La tropilla seguía el sonido del cencerro y, cuando el jinete lo necesitaba, podía cambiar de animal sin perder el control del grupo.
En muchas ocasiones, las tropillas cuentan además con un caballo de color diferente, conocido como “el lunar”, que permite identificar a cada grupo cuando los animales se mezclan y existen tropillas de idéntico pelaje y contextura.
Una competencia de habilidad gauchesca
La tropilla entablada es considerada una de las competencias más destacadas de la destreza gaucha. En esta prueba, varias tropillas son encerradas en un corral y mezcladas por sus respectivos tropilleros. Luego, los jinetes salen a campo abierto con sus “madrinas”, dejando a los caballos separados y “perdidos”.
Una vez abierto el corral, los animales salen en busca del sonido del cencerro. El ganador es el gaucho que logra reunir primero a la totalidad de su tropilla, demostrando conocimiento, paciencia y una profunda conexión con sus caballos.
El espectáculo, cargado de color, belleza animal y precisión, regresó con fuerza al festival y provocó una ovación del público que acompañó en gran número la quinta luna del evento. Una escena que volvió a confirmar por qué esta tradición sigue siendo uno de los grandes atractivos del calendario cultural argentino.