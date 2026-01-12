Festival de Diamante: El Ballet El Arraigo emocionó con su debut en el escenario

El ballet "El Arraigo", de la ciudad de Viale se presentó en el Festival de Diamante y fue uno de los momentos más emotivos de la jornada vivida en el escenario, donde la música y la danza se consolidaron como protagonistas del tradicional encuentro popular. El grupo, integrado por bailarines de distintas edades, subió por primera vez al escenario mayor tras haber sido seleccionado en el certamen Prediamante.

Giovanni Fontana, director del taller de folclore y ballet El Arraigo, explicó que la participación fue el resultado de un largo proceso de trabajo y esfuerzo colectivo. “Participamos del Prediamante en noviembre y de ahí salieron los grupos seleccionados para estar en el festival. Que se nos haya dado este año fue una alegría enorme y una experiencia inolvidable para todos”, relató a Elonce.

El ballet, con base en la ciudad de Viale, está conformado por 45 integrantes, de los cuales cerca de 28 se presentaron en escena en la noche del lunes del Festival.

Fontana detalló que el grupo abordó un repertorio amplio, combinando danzas tradicionales con propuestas coreográficas renovadas. “Hacemos chacarera, gato, triunfo y otros ritmos. No nos quedamos solo en lo tradicional, también jugamos con las coreografías y con distintos estilos del repertorio local y nacional”, explicó.

Emoción, debut y orgullo colectivo

Para muchos de los bailarines, la presentación significó el debut en un escenario de gran magnitud. Algunos jóvenes reconocieron que los nervios estuvieron presentes, pero también la felicidad. “Es la primera vez que bailo en un escenario así. Estoy súper nervioso, pero muy feliz de poder estar acá”, contó a Elonce uno de los integrantes minutos antes de la actuación.

Otras bailarinas destacaron el valor simbólico del momento. “Para mí es un regalo de la vida estar bailando en este escenario. Es una emoción enorme y estoy muy agradecida al profe Giovanni por darnos esta oportunidad”, expresaron con visible emoción.

Esfuerzo y compañerismo

Integrantes del ballet señalaron que gran parte del vestuario fue confeccionado de manera artesanal. “Las polleras, los trajes y los detalles los hicimos nosotros. Cortamos, cosimos y armamos todo en grupo. Hay mucho esfuerzo y compañerismo detrás de cada presentación”, comentaron a Elonce.

Fontana concluyó que la experiencia superó todas las expectativas y reafirmó el sentido del trabajo cultural. “Ver a chicos que se suben por primera vez a un escenario así no se paga con nada. Eso es lo más valioso que nos deja esta noche”, concluyó.