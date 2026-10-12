Dos economistas estadounidenses ganaron el Nobel de Economía por sus aportes a la estabilidad económica

Los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford ganaron el Premio Nobel de Economía 2026, según anunció este lunes la Real Academia Sueca de Ciencias. El reconocimiento destacó sus investigaciones sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica y sus aportes para comprender cómo las decisiones de los hogares y las empresas influyen en la economía.

El galardón reconoció especialmente sus contribuciones al desarrollo de modelos que permiten analizar de qué manera las políticas monetarias y fiscales pueden reducir las fluctuaciones económicas y enfrentar situaciones de crisis, publicó la BBC.

"El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica sólida para los modelos que ahora utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo", afirmó John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.

Los aportes de los ganadores del Nobel de Economía

Las investigaciones de Hall y Woodford contribuyeron a modificar la manera de estudiar el comportamiento económico. En lugar de utilizar únicamente relaciones estadísticas entre variables como la inflación, la producción y el consumo, desarrollaron enfoques centrados en las decisiones individuales de consumidores y empresas.

Uno de los aspectos fundamentales de estos modelos fue la incorporación de las expectativas sobre el futuro. De esta manera, analizaron cómo los hogares deciden cuánto consumir o ahorrar y cómo las empresas establecen los precios de sus productos.

"Gracias a ellos, estamos mejor preparados para afrontar las crisis económicas, como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el consumo de los hogares", añadió Hassler durante el anuncio.

Quiénes son Robert Hall y Michael Woodford

Robert E. Hall nació en California en 1943 y desarrolló su trayectoria académica como profesor de la Universidad de Stanford. Sus investigaciones se concentraron en diferentes aspectos del funcionamiento de la economía y los mercados, informó la BBC.

Por su parte, Michael Woodford nació en Massachusetts en 1955 y se desempeñó como profesor de Economía Política en la Universidad de Columbia. Sus trabajos fueron especialmente relevantes para el desarrollo de modelos modernos de política monetaria.

Durante la conferencia de prensa en la que se anunció el reconocimiento, Woodford participó mediante una comunicación telefónica y expresó que recibir el premio representaba "un honor tremendo".

Cuánto dinero recibirán los economistas

Los investigadores compartirán 12 millones de coronas suecas, equivalentes aproximadamente a 1,2 millones de dólares, que se distribuirán en partes iguales.

El reconocimiento, denominado oficialmente Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, se entrega anualmente a investigadores cuyos trabajos contribuyeron al avance del conocimiento económico.

En la edición de 2025, el galardón había sido compartido por Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, quienes fueron distinguidos por sus estudios sobre la innovación y su influencia en el crecimiento económico sostenido.

Desde su primera entrega, en 1969, el Nobel de Economía reconoció investigaciones que permitieron ampliar la comprensión de los procesos económicos y su impacto en la sociedad.