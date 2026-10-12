Intentaron robar materiales del tapial que se reconstruye en Club Peñarol: dos detenidos

Dos hombres fueron detenidos por intentar robar materiales destinados a la reconstrucción del tapial del Club Peñarol de Paraná, que sufrió daños durante el reciente temporal. El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 23, en el predio ubicado sobre calle Durán del barrio Pirola de la capital entrerriana.

Un vecino alertó a la Policía sobre la presencia de dos personas que estaban retirando puntales de madera de la obra de reparación. Tras una rápida intervención, efectivos de la comisaría sexta y del 911 localizaron a los sospechosos, de 30 y 33 años, en el barrio El Pozo.

Dos detenidos por el intento de robo de materiales del Club Peñarol (foto Policía de Entre Ríos)

Ambos tenían en su poder seis puntales de madera, que fueron secuestrados por disposición de la Fiscalía. Los hombres quedaron alojados en Alcaldía de Tribunales por el supuesto delito de hurto en grado de tentativa.

El club recuperó los materiales robados

El presidente del Club Peñarol, Jorge Montenegro, explicó a Elonce que la institución había comenzado a reconstruir parte del cerramiento para poder retomar sus actividades deportivas.

“Hicimos parte de un cerramiento, no el total todavía, para, por lo menos, disputar el encuentro que tenemos previsto para hoy”, señaló.

Intentaron robar materiales del Club Peñarol: dos detenidos

Montenegro confirmó que los materiales fueron recuperados gracias al aviso de los vecinos y la intervención policial. “Con el rápido accionar que tuvieron los de la Sexta y 911 lo pudimos recuperar nuevamente”, destacó.

Denuncian reiterados robos en la institución

El dirigente manifestó su preocupación por los hechos de inseguridad que afectan al club y recordó que durante el último mes también sufrieron robos de cables. “Hace 30 días atrás nos entraron tres veces a robar los cables”, afirmó.

Sobre las dificultades económicas que generan estos episodios, expresó: “Tenés que volver a poner el pecho y a sacar plata de donde no hay”.

Explicó que los gastos para reponer instalaciones y reconstruir el tapial representan un esfuerzo importante para una institución que depende de sus propios recursos y de colaboraciones.

Organizan actividades para reconstruir el muro

Montenegro adelantó que integrantes de la comisión directiva y jugadores preparan un bono contribución para reunir fondos destinados a las reparaciones.

Según indicó, todavía se encuentran definiendo su valor, que podría ubicarse entre los $3.000 y $6.000.

También señaló que recibió ofrecimientos de posibles colaboradores, a quienes deberá presentar notas y presupuestos antes de confirmar cualquier aporte.

Mientras tanto, el Club Peñarol continúa con su actividad deportiva y tiene previsto disputar una nueva jornada de encuentros de Sub 20 y Primera División.

El presidente agradeció el acompañamiento de los vecinos y el trabajo de la Policía, y aseguró que continuará informando sobre los avances en la reconstrucción del tapial.