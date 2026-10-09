Tras la tormenta, Peñarol volvió a cerrar el predio y proyecta construir un nuevo muro

El club Peñarol de Paraná logró reponer el cerramiento exterior que derribó la tormenta de viento y lluvia del miércoles. Los trabajos permitirán desarrollar las actividades previstas para el fin de semana, aunque su realización también dependerá de las condiciones del tiempo.

El presidente de la institución, Jorge Montenegro, explicó a Elonce que colocaron postes y chapas en el sector afectado. “Por lo menos hoy pudimos hacer un cerramiento en la parte que se había caído el tapial”, señaló tras finalizar las tareas este viernes.

La intervención permitió cerrar nuevamente ese espacio, pero no constituye la obra definitiva que proyecta el club. “Momentáneamente lo que hicimos fue un cerramiento. El proyecto es arrancar lo más pronto posible con el tapial como tiene que ser”, aclaró.

La colaboración para completar los trabajos

Montenegro indicó que contó con la colaboración de Alejandro Schneider, presidente de la Liga Paranaense de Fútbol. Según detalló, el dirigente envió un grupo de trabajo y aportó postes para instalar la estructura provisoria.

También mencionó la donación de postes de otro club y los ofrecimientos de ayuda que recibió de distintas instituciones y personas. El presidente de Peñarol agradeció, además, el acompañamiento de hinchas que colaboraron después de los daños.

“Muchos me han estado llamando y me dijeron que van a estar colaborando en lo que necesitemos”, expresó. Los aportes permitieron avanzar con el cierre del sector antes de los encuentros programados para los próximos días.

Las actividades previstas para el sábado y el lunes

La urgencia de los trabajos estuvo vinculada con la agenda deportiva de la institución. Montenegro explicó que había encuentros previstos para este sábado 10 y el lunes 12 de octubre, por lo que necesitaban resolver el cerramiento.

Consultado sobre la posibilidad de realizar esas actividades con normalidad, respondió: “Hasta ahora sí. Esperemos que nos ayude el tiempo”. Al momento de la entrevista volvió a llover, cuando las tareas ya habían concluido.

Con el sector nuevamente cerrado, Peñarol podrá avanzar con su programación, sujeto a las condiciones meteorológicas. Mientras tanto, la dirigencia buscará encarar la construcción del tapial definitivo.

El proyecto de una nueva obra antes del centenario

Montenegro anticipó que impulsarán ventas de comidas para reunir recursos destinados a la obra. “Ahora se viene empezar a vender empanadas, fideos, lo que sea necesario para continuar y terminar realmente un tapial”, sostuvo.

El dirigente recordó que parte del antiguo tapial había caído durante otra tormenta, aproximadamente 15 o 16 años atrás. Según explicó, el temporal de esta semana derribó la estructura que permanecía en el sector.

La institución cumplirá 100 años el próximo 18 de noviembre, una fecha que encuentra a sus autoridades con ese proyecto pendiente. “La primera parte ya está hecha. Ahora hay que continuar con lo que se viene, que sería realmente el tapial”, afirmó Montenegro.