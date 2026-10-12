Peajes sin efectivo: qué rutas aceptan TelePASE y cómo pagar sin el dispositivo

Los peajes de la Red Federal de Concesiones funcionan con TelePASE y pago manual electrónico mediante tarjetas sin contacto o billeteras virtuales con código QR, según informó Vialidad Nacional. En ese esquema no está disponible el efectivo, pero quienes no tienen el dispositivo pueden utilizar los tótems de cobro.

La aclaración distingue dos modalidades: TelePASE permite la lectura automática del dispositivo adherido al vehículo, mientras que la alternativa electrónica requiere detenerse para abonar. Por lo tanto, la eliminación del efectivo no significa que todos los usuarios deban contar obligatoriamente con el tag.

Desde el 7 de octubre, la red TelePASE incorporó nuevas concesiones en distintas provincias. La ampliación permite usar un mismo dispositivo en más rutas y autopistas, incluidas las nacionales 12 y 18 bajo la concesión de Mesopotámico S.A.

Qué corredores se incorporaron a TelePASE

En el Centro del país, Arco Portuario S.A.U. sumó la ruta 9, con la estación Lagos, y las trazas 33 y A-008. Covicen incorporó Carcarañá y James Craik sobre la ruta 9, Franck en la 19 y San Vicente en la 34.

En el NOA, Autovía al Norte agregó las estaciones Ceres y Fernández de la ruta 34. Autovía del NOA integró La Florida y Molle Yaco en la ruta 9, Cabeza de Buey en la 34 y los corredores 66, 1V66 y A-016.

Corredor Litoral incorporó Riachuelo en la ruta 12 y los peajes del Puente General Belgrano y Makallé en la 16. Camino Selva sumó Ituzaingó, Santa Ana y Colonia Victoria sobre la 12, además de la ruta 105.

Las rutas de Entre Ríos y el recargo sin dispositivo

La nómina también incluye las rutas 12 y 18 de Mesopotámico S.A., relevantes para los viajes por Entre Ríos. Se agregaron la estación La Paz, en Mendoza, sobre la ruta 7, a cargo de Caminos del Aconcagua, y la ruta 11 de Vías del Paraná Medio.

Vialidad Nacional señaló que quienes no tengan TelePASE pagarán el doble de la tarifa una vez que la concesionaria haya instalado y activado las dos modalidades electrónicas en todas las cabinas del tramo.

El organismo vinculó esa condición con la implementación progresiva del nuevo sistema. Por eso, el recargo no debe interpretarse como una duplicación automática en todos los peajes del país desde una misma fecha.

Cómo solicitar el dispositivo y abonar las pasadas

La adhesión puede gestionarse desde el sitio oficial de TelePASE o mediante Mercado Pago. El dispositivo puede recibirse en el domicilio o retirarse en un punto de colocación; luego debe instalarse y quedar habilitado antes de utilizarlo.

El sistema ofrece distintas opciones para pagar las pasadas, entre ellas tarjetas y saldo de Mercado Pago, según la modalidad elegida y su cobertura. En los automóviles, el tag se coloca en el parabrisas; para motocicletas existen indicaciones específicas de instalación.

Antes de viajar, Vialidad recomienda tramitar la adhesión con anticipación. Quienes todavía no dispongan de TelePASE deberán contar con una tarjeta contactless o una billetera con QR para utilizar el pago manual electrónico en los corredores alcanzados.