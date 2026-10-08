Aumentan los peajes hacia la Costa Atlántica antes del fin de semana largo: los nuevos valores

Viajar por las rutas que conectan con la Costa Atlántica tendrá nuevos valores de peajes desde este viernes 9 de octubre, en la previa del fin de semana largo. La actualización alcanza a las estaciones del Sistema Vial Integrado del Atlántico, operadas por Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA).

El cuadro tarifario comenzará a aplicarse a las 0 y comprende cinco estaciones ubicadas sobre la Autovía 2 y las rutas 11 y 74. Los importes varían según el punto de cobro y la modalidad de pago.

La medida fue aprobada mediante la Resolución 760/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Cuánto pagarán los automóviles

En Samborombón y Maipú, sobre la Autovía 2, y en La Huella, sobre la Ruta 11, la tarifa manual para automóviles será de $8.600. Hasta ahora, el valor vigente desde julio era de $7.900.

En Mar Chiquita, también sobre la Ruta 11, el importe pasará de $3.700 a $4.000. Por su parte, en General Madariaga, sobre la Ruta 74, los conductores abonarán $3.600.

Estos valores también deberán ser contemplados por los entrerrianos que organicen una escapada a la Costa Atlántica durante el fin de semana largo. El gasto total en peajes dependerá del destino elegido y de las estaciones que atraviesen en su recorrido.

Los valores con TelePASE

Para quienes utilicen TelePASE, los importes serán levemente inferiores porque no incluyen el redondeo del pago manual. En Samborombón, Maipú y La Huella, la tarifa para automóviles quedará en $8.507,95.

El pago automático será de $3.913,65 en Mar Chiquita y de $3.573,33 en General Madariaga. La diferencia entre modalidades corresponde al importe cobrado en cada estación.

El cuadro también contempla tarifas bonificadas de temporada baja: $6.900 en Samborombón, Maipú y La Huella; $3.200 en Mar Chiquita y $2.900 en Madariaga. Sin embargo, AUBASA aclara que esa bonificación no se aplica durante los feriados y fines de semana largos, cuando rige la tarifa básica.

Cómo se calcula la actualización

El ajuste responde a una solicitud presentada por AUBASA el 20 de agosto y se encuadra en el mecanismo de revisión trimestral vigente desde 2024. Según el cálculo informado, la variación tarifaria es del 8,29%, antes del redondeo de los valores de pago manual.

El mecanismo utiliza un coeficiente compuesto por tres indicadores del INDEC: un 55% corresponde al índice de salarios de trabajadores registrados, un 25% al de precios internos al por mayor y un 20% al índice de precios al consumidor.

La propuesta fue analizada por la Subsecretaría de Obras Públicas, que no formuló objeciones, y por los organismos provinciales correspondientes. Con su aprobación, los peajes del corredor hacia la Costa Atlántica reemplazarán desde este viernes el cuadro que regía desde julio.