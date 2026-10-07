La UTA reclamó al Gobierno por el deterioro de las rutas y los ómnibus de larga distancia. Advirtió por pozos, falta de señalización, unidades envejecidas y deficiencias en los lugares destinados al descanso de los choferes.
La UTA reclamó al Gobierno por el deterioro de las rutas y los ómnibus de larga distancia y pidió medidas urgentes para garantizar la seguridad de trabajadores y pasajeros. El sindicato advirtió que las deficiencias de infraestructura y las condiciones laborales aumentan los riesgos en el transporte.
El planteo fue realizado mediante una presentación dirigida al secretario de Transporte, Mariano Plencovich. El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, Roberto Carlos Fernández, sostuvo que la seguridad de las personas debe constituir el objetivo principal del transporte público.
El gremio recordó que la red vial nacional comprende aproximadamente 40.000 kilómetros por los que circulan diariamente micros de pasajeros, camiones y ambulancias. Según señaló, existe financiamiento destinado a infraestructura, pero esos recursos “no llegan a las rutas”, por lo que reclamó acelerar su ejecución.
Pozos, banquinas deterioradas y falta de señalización
Entre las principales deficiencias, la UTA enumeró el abandono de rutas, calzadas con pozos profundos, banquinas deterioradas y problemas de señalización. También mencionó la falta de iluminación y la pérdida de referencias debido al desgaste de las líneas pintadas sobre las carreteras.
La organización incorporó al reclamo las condiciones que encuentran los trabajadores durante los viajes. Señaló problemas de seguridad en terminales y paradores, falta de lugares adecuados para descansar y deficiencias en sanitarios y duchas disponibles para los conductores.
Otro punto planteado fue el envejecimiento de los ómnibus de larga distancia. Para el sindicato, la falta de renovación de unidades incrementa las posibilidades de fallas mecánicas y de vehículos varados en las rutas, con consecuencias tanto para choferes como para pasajeros.
Reclamo al Estado y a las empresas
Ante este escenario, la UTA pidió una intervención estatal destinada a sostener la actividad y mejorar las condiciones de seguridad. El gremio sostuvo que parte de la siniestralidad está relacionada con factores que podrían prevenirse mediante mantenimiento e inversiones.
Además, solicitó a las empresas empleadoras que cumplan con sus obligaciones de cuidado y garanticen condiciones laborales apropiadas para los conductores, publicó NA.
El sindicato vinculó estas dificultades con el deterioro de la rentabilidad del transporte de larga distancia y reclamó respuestas para evitar que los problemas económicos terminen profundizando las deficiencias del servicio y los riesgos en las rutas.