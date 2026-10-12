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Paraná Tras una muerte en Paraná

Clausuraron preventivamente un salón de fiestas tras la muerte de un hombre de 69 años

El municipio clausuró preventivamente el salón Don Marcos, ubicado sobre calle Jorge Newbery 2005 de Paraná, luego de que un hombre de 69 años falleciera tras descompensarse mientras participaba de una actividad bailable. La Policía confirmó que se trató de una muerte natural.

12 de Octubre de 2026
Clausuraron un salón de fiestas tras una muerte en Paraná
Clausuraron un salón de fiestas tras una muerte en Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El municipio clausuró preventivamente el salón Don Marcos, ubicado sobre calle Jorge Newbery 2005 de Paraná, luego de que un hombre de 69 años falleciera tras descompensarse mientras participaba de una actividad bailable. La Policía confirmó que se trató de una muerte natural.

El salón de eventos Don Marcos, ubicado sobre calle Jorge Newbery 2005 de Paraná, fue clausurado preventivamente tras la muerte de Héctor Stibel, un hombre de 69 años que sufrió una descompensación durante la madrugada. La medida fue dispuesta luego de la intervención de personal municipal de Control Urbano.

 

Según se informó, el procedimiento estuvo a cargo del director de Control Urbano, Manuel Dietz, quien se presentó en el establecimiento y realizó la clausura preventiva del local.

Clausuraron un sal&oacute;n de fiestas tras una muerte en Paran&aacute; (foto Elonce)
Clausuraron un salón de fiestas tras una muerte en Paraná (foto Elonce)

Por otra parte, el subcomisario Andrés Villagra, segundo jefe de la dependencia policial interviniente, brindó detalles a Elonce sobre las circunstancias del fallecimiento.

Qué ocurrió en el salón de fiestas

 

Villagra explicó que la Policía tomó conocimiento del episodio a través del 911, luego de que un funcionario que cumplía servicio adicional en el salón alertara sobre la descompensación de un hombre.

 

La víctima había concurrido sola al establecimiento y, de acuerdo con los testimonios recogidos, se descompensó y cayó al piso.

Clausuraron un sal&oacute;n de fiestas tras una muerte en Paran&aacute; (foto Elonce)
Clausuraron un salón de fiestas tras una muerte en Paraná (foto Elonce)

Una ambulancia acudió al lugar, pero cuando el personal médico llegó, el hombre ya no presentaba signos vitales.

 

El funcionario policial indicó que Stibel era oriundo de Villa Libertador San Martín y que actualmente residía en la provincia de Santa Fe.

 

La Policía confirmó que fue una muerte natural

 

El subcomisario señaló a Elonce que, tras el fallecimiento, los efectivos lograron contactar a los hijos del hombre a partir de información que llevaba en su vehículo particular.

 

Los familiares informaron que Stibel tenía antecedentes cardíacos, un dato que fue incorporado a las actuaciones.

Clausuraron un sal&oacute;n de fiestas tras una muerte en Paran&aacute; (foto Elonce)
Clausuraron un salón de fiestas tras una muerte en Paraná (foto Elonce)

Asimismo, Villagra explicó que se dio intervención a la Fiscalía en turno y al médico policial, quien determinó que se trató de una muerte natural.

 

Respecto de la actuación del establecimiento, el funcionario destacó la predisposición de las personas que se encontraban en el lugar para colaborar con el procedimiento.

Un hombre de 69 años murió tras descompensarse en un salón bailable de Paraná

La clausura preventiva del salón Don Marcos constituye una medida administrativa municipal. Hasta el momento, no se informaron los motivos específicos que fundamentaron la decisión ni el plazo durante el cual permanecerá vigente.

Temas:

Paraná salón Don Marcos clausura preventiva Jorge Newbery Héctor Stibel muerte natural
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