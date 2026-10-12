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Un hombre de 69 años murió tras descompensarse en un salón bailable de Paraná

La víctima era oriunda de Santa Fe y se encontraba en un local ubicado en calle Jorge Newbery al 2000, en Paraná. Cuando llegó la ambulancia, ya no presentaba signos vitales. El médico policial determinó que falleció por un paro cardíaco.

12 de Octubre de 2026
Salón bailable en Paraná
Salón bailable en Paraná Foto: archivo / ilustrativa

La víctima era oriunda de Santa Fe y se encontraba en un local ubicado en calle Jorge Newbery al 2000, en Paraná. Cuando llegó la ambulancia, ya no presentaba signos vitales. El médico policial determinó que falleció por un paro cardíaco.

Un hombre de 69 años murió tras descompensarse mientras bailaba en un salón de fiestas de Paraná. El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en calle Jorge Newbery al 2000. La víctima era oriunda de la provincia de Santa Fe.

 

Según la información policial, el hombre se encontraba bailando en el interior del salón de eventos cuando sufrió una descompensación. Al llegar la ambulancia, el personal médico constató que ya no tenía signos vitales.

 

Se confirmó que fue una muerte natural

 

La Fiscalía a cargo de la doctora Paola Farino tomó intervención y dispuso la presencia del médico policial y de personal de Policía Científica.

 

Tras realizar el examen correspondiente, el profesional determinó que la muerte se produjo por causas naturales, a raíz de un paro cardíaco, y extendió el certificado de defunción.

Temas:

Paraná hombre fallecido salón de fiestas Jorge Newbery descompensación paro cardíaco
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