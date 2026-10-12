El aumento del caudal del río Iguazú obligó a cerrar la Garganta del Diablo durante el feriado

El circuito Garganta del Diablo del Parque Nacional Iguazú permanecerá cerrado durante este lunes 12 de octubre por el aumento del caudal del río Iguazú. Las autoridades dispusieron la restricción de manera preventiva para resguardar la seguridad de los visitantes.

La medida se adoptó después de que el caudal superara los 12.000 metros cúbicos por segundo. El cierre alcanza a ese recorrido y estará vigente durante toda la jornada del feriado.

Los circuitos Superior e Inferior, en cambio, funcionan con normalidad. Quienes visiten las Cataratas podrán acceder a esos sectores, según la información difundida por el parque.

Inspeccionarán los recorridos y la infraestructura

Durante este lunes se realizarán inspecciones para evaluar el impacto de la creciente sobre los circuitos turísticos. Los controles también comprenderán la infraestructura del área protegida.

La habilitación de la Garganta del Diablo para los próximos días dependerá de la evolución del río y de las evaluaciones que se lleven adelante. Por el momento, no se informó una fecha de reapertura.

En redes sociales, visitantes compartieron videos que muestran el volumen de agua en la zona de las Cataratas. La restricción fue comunicada por las autoridades como una medida preventiva, sin que se detallaran daños confirmados en el circuito.

También hubo un cierre del lado brasileño

El domingo 11, las autoridades del Parque Nacional do Iguaçu, en Brasil, dispusieron el cierre de la pasarela principal de las Cataratas. La decisión también estuvo vinculada con el elevado caudal.

Se trata de una restricción en el sector brasileño, diferente del cierre de la Garganta del Diablo anunciado para este lunes en Argentina.

Del lado argentino, el acceso a los recorridos Superior e Inferior continúa habilitado mientras se mantienen las inspecciones y el seguimiento de la creciente.