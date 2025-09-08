 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Ruta Nacional 19

Cómo evolucionan los dos jóvenes del accidente fatal en el que murió un rugbier

Tras el accidente en la Ruta 19 que dejó como víctima fatal a Salvador Pasadore, de 18 años, dos heridos permanecen en sala general del Hospital Cullen. Ambos presentan politraumatismos y evolucionan de manera estable.

8 de Septiembre de 2025
Dos de los sobrevivientes del trágico accidente ocurrido en la Ruta Nacional 19 permanecen internados en el Hospital José María Cullen. Según informó el director del nosocomio, Bruno Moroni, ambos ingresaron con politraumatismos y se les realizaron estudios diagnósticos para descartar complicaciones.

Uno de ellos requirió sutura por una lesión cortante, mientras que el otro permanece bajo observación. Ambos se encuentran en sala general, hemodinámicamente estables y con controles médicos permanentes. Un tercer pasajero, de 19 años, también fue asistido en el hospital, pero se encuentra fuera de peligro.

La víctima fatal

En el siniestro perdió la vida Salvador Pasadore, de 18 años, quien cursaba sus estudios en el colegio La Salle. El joven viajaba en la camioneta junto a sus compañeros tras regresar de un partido de rugby en Rafaela.

 

La noticia generó gran conmoción en la comunidad educativa y deportiva, que despidió con profundo pesar al estudiante.

Cómo ocurrió el accidente

El hecho se registró en la tarde del sábado, a la altura del kilómetro 5 de la Ruta 19, entre el peaje y el camino a Colonia San José. Una camioneta Toyota Hilux en la que se desplazaban los jóvenes colisionó con un camión Mercedes Benz.

El conductor del camión, identificado como Carlos, relató: “Sentí el golpe, se me movió el camión entero. No entendía qué pasaba, pensé que se me había roto algo”. (Aire de Santa Fe)

 

Temas:

Rugby Jóvenes Hospital Santa Fe Tragedia
