Conductor ebrio atropelló a un niño, huyó y se estrelló contra un camión

Una motocicleta Zanella ZB 110 en la que viajaban Federico Ruiz (31), su pareja María Fernanda Funes (32) y su hijo de 6 años fue embestida por una Renault Duster , en la intersección de avenida Moreno y Posadas, en la ciudad de Santiago del Estero. La familia salió despedida y cayó sobre el pavimento con graves lesiones. En lugar de asistirlos, el automovilista huyó a toda velocidad.

El niño de 6 años fue trasladado al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi), donde ingresó en estado crítico tras sufrir un ataque cardíaco, fractura en un brazo y una profunda herida en la cabeza. Sus padres también resultaron lesionados: Funes sufrió un traumatismo en la mano derecha y Ruiz, politraumatismos y escoriaciones.

La fuga y el segundo impacto

Mientras se asistía a la familia, la Policía montó un operativo para localizar al conductor. Minutos más tarde, cerca de la Ruta 34 vieja —entre El Polear y Vilmer—, Ledesma protagonizó un segundo choque al impactar de frente contra un camión Mercedes Benz cargado con postes de madera.

El acusado quedó atrapado en su vehículo con múltiples fracturas en las piernas, el fémur y las costillas. Las pericias confirmaron que se encontraba alcoholizado.

La fiscal Fernanda Vittar dispuso la aprehensión de Ledesma, quien permanece internado bajo custodia policial. La Justicia avanza con la investigación por los dos siniestros que conmocionaron a la comunidad santiagueña. (Fuente: El Liberal)

