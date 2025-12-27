Violenta pelea en La Paz: un hombre fue herido por otro tras una discusión

Un hombre denunció que tras una discusión se produjo una violenta pelea en La Paz en horas de la noche del sábado.

Según indicaron fuentes policiales, la persona agredida, de 26, fue atacada por otro de 29 que se presentó en su casa y lo increpó. Posteriormente, sacó un arma blanca y le propinó un corte en uno de sus brazos.

Tras un operativo de la policía, lograron detener al presunto autor, que fue trasladado a la Jefatura Departamental La Paz.