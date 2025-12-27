 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En horas de la tarde del sábado

Violenta pelea en La Paz: un hombre fue herido por otro tras una discusión

Un hombre de 26 años fue atacado por otro de 29 tras una discusión en La Paz. Sufrió un corte en un brazo y tras un operativo lograron detener al agresor.

27 de Diciembre de 2025
El arma blanca incautada.
El arma blanca incautada. Foto: P.E.R.

Un hombre denunció que tras una discusión se produjo una violenta pelea en La Paz en horas de la noche del sábado.

 

Según indicaron fuentes policiales, la persona agredida, de 26, fue atacada por otro de 29 que se presentó en su casa y lo increpó. Posteriormente, sacó un arma blanca y le propinó un corte en uno de sus brazos.

 

Tras un operativo de la policía, lograron detener al presunto autor, que fue trasladado a la Jefatura Departamental La Paz.

 

Temas:

violenta pelea La Paz
