Conductora perdió el control del auto y chocó contra el guardarrail en ruta 12

Un nuevo siniestro vial se registró ayer por la tarde en la Autovía Nacional Nº12, a la altura del kilómetro 141, en el sentido de circulación Buenos Aires–Entre Ríos, cuando una conductora perdió el control de su vehículo e impactó contra el guardarrail del cantero central, cerca de Ceibas.
El hecho involucró a un automóvil Ford Fiesta, que era conducido por una mujer de 66 años, con domicilio en la localidad bonaerense de San Isidro. Según se informó, la conductora se desplazaba desde esa ciudad hacia Entre Ríos cuando, por causas que se tratan de establecer, perdió el dominio del rodado y terminó colisionando contra la estructura de contención vial.
A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas lesionadas. La mujer fue asistida de manera preventiva en el lugar por personal médico del Centro de Salud Brazo Largo, que le realizó un control clínico y constató que no presentaba heridas de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.
En el lugar del siniestro trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, que se desplazó en el móvil Nº24, realizando tareas de prevención y asistencia. Además, intervino personal policial de Ceibas y del Puesto Empalme, quienes ordenaron el tránsito y permanecieron en la zona hasta que se concretó el retiro del vehículo siniestrado mediante un auxilio particular.