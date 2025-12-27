 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Durante este sábado

Un hombre fue detenido tras allanamientos por el robo a un comercio de la zona céntrica de Paraná

La policía detuvo a dos personas tras allanamientos a raíz de un robo a un comercio de la zona céntrica de la capital entrerriana. Además, también se llevó a cabo un procedimiento a raíz del robo de una tarjeta de crédito en otra causa.

27 de Diciembre de 2025
La División Robos y Hurtos realizó el operativo.
La División Robos y Hurtos realizó el operativo. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La policía realizó allanamientos en base al robo de una bicicleta en el centro comercial de Paraná, hecho acontecido el pasado 22 de diciembre.

 

 

Lisandro Reyes, jefe de la División Robos y Hurto, lideró el operativo y comentó a Elonce: “Estuvimos haciendo investigaciones y las averiguaciones pertinentes, donde dos personas roban una bicicleta de un local de Paraná. A una mujer se la logra identificar por medio de las cámaras y al hombre (que la acompañaba)”.

 

Lisandro Reyes, de la División Robos y Hurtos. Foto: Elonce.
Lisandro Reyes, de la División Robos y Hurtos. Foto: Elonce.

 

A raíz de esta tarea investigativa, “se realizaron dos allanamientos –uno en el domicilio de la mujer y otro en el del hombre-. La mujer no se encontraba al momento del hecho y se secuestró la ropa que utilizó (en el ilícito) y el hombre tampoco se encontraba en su vivienda. Luego la policía de la Comisaría Segunda realiza el allanamiento nuevamente y lo detiene. Nosotros nos dirigimos directamente a la Unidad Penal Nº1, donde estaba de visita familiar. Se lo llevó a Alcaidía de Tribunales, donde quedó detenida con una prisión preventiva por 30 días porque es una persona que tiene varios hechos de la misma magnitud, tanto en electrodomésticos, ropa, bicicleta y aire acondicionado”.

 

Otro robo denunciado en Paraná

 

Según detalló a Elonce el comisario Reyes, se registró la denuncia de una mujer, que comentó que le robaron la tarjeta de crédito de su cartera y el documento. Con esos elementos en su poder, los ladrones realizaron compras en distintos comercios de la ciudad de Paraná.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El fiscal Alfieri dio lugar a un allanamiento este sábado luego del incremento de otros damnificados y finalmente, tras una realizada por un peluquero, lograron verificar que eran una madre y su hija eran las que llevaban ese “modus operandi”, que previamente tenían detenciones por el mismo hecho.

 

Tras el procedimiento, se pudo constatar los elementos que pudieron comprar con la tarjeta de crédito. Las dos personas quedaron detenidas y quedaron a la espera de las nuevas directivas del fiscal Alfieri.

 

Realizaron allanamientos por el robo de una bicicleta en un comercio de la peatonal

Temas:

allanamientos Paraná Robo
