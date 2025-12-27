Choque frontal entre dos camionetas dejó dos muertos y una adolescente herida en Buenos Aires

El choque frontal entre dos camionetas en la Ruta 3 ocurrió durante la mañana de este sábado y provocó la muerte de una pareja, además de dejar dos personas heridas, entre ellas una adolescente de 13 años. El hecho se registró cerca de las 7, entre los kilómetros 226 y 228 de la traza nacional, según informaron fuentes policiales.

El siniestro vial involucró a una Renault Kangoo y una camioneta Volkswagen Amarok, que colisionaron de frente por causas que aún se investigan. Como consecuencia del violento impacto, el conductor del utilitario, identificado como Eduardio Basilio Díaduchi, falleció en el lugar. Junto a él viajaba Cecilia Sosa, quien también perdió la vida en el acto.

En el mismo vehículo se trasladaba la hija de la pareja, una adolescente de 13 años, quien logró sobrevivir al choque aunque sufrió heridas de consideración. La menor fue asistida en el lugar por los servicios de emergencia y posteriormente trasladada al Hospital local, donde quedó internada bajo observación médica.

La conductora de la Volkswagen Amarok, identificada como Caro Márquez Eloy, de nacionalidad extranjera, con DNI argentino y domicilio en la provincia de Buenos Aires, también resultó herida. De acuerdo con el parte policial, fue derivada al mismo centro de salud y se encontraba fuera de peligro.

Amplio operativo de emergencia

En el lugar del accidente trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios, personal de la Policía Vial, agentes de Corredores Viales y equipos médicos, quienes llevaron adelante tareas de rescate, asistencia a las víctimas y prevención del tránsito.

Como consecuencia del choque frontal, la Ruta Nacional 3 permaneció completamente cortada durante varias horas, publicó Infobae. El tránsito fue interrumpido hasta alrededor de las 11 de la mañana, cuando finalmente la traza fue liberada y la circulación se normalizó.

Las causas que derivaron en el siniestro aún no habían sido establecidas. La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal N° 3, que intervino en el hecho y caratuló la causa, en forma preliminar, como doble homicidio culposo, mientras se aguardaban peritajes accidentológicos y declaraciones testimoniales.