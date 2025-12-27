Falleció el ciclista atropellado en la Ruta 16 tras grave accidente: la identidad de la víctima

En la madrugada del sábado, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Matías Lares, el ciclista que había sufrido un grave accidente en la Ruta Provincial 16, a la altura de Larroque.

Lares, de 35 años, estaba internado en el Hospital San Antonio de Gualeguay tras ser atropellado por una camioneta Jeep Renegade. La víctima, que no portaba documentación en el momento del accidente, permaneció durante varias horas sin ser identificada, lo que dificultó su pronta atención.

El incidente ocurrió el jueves por la noche cuando Lares, que se desplazaba en bicicleta, fue embestido por el vehículo de una mujer de 53 años, quien viajaba desde Córdoba hacia Gualeguaychú. A pesar de la gravedad de las lesiones, Lares fue trasladado a terapia intensiva, donde se confirmó que su vida estaba en peligro debido a las múltiples fracturas y traumatismos que sufrió en el siniestro.

Foto: P.E.R.

Identificación del ciclista

Tras varias horas sin lograr identificarlo, la policía finalmente pudo establecer su identidad gracias a la denuncia de desaparición presentada por una mujer. Durante la investigación, se descubrió que Lares tenía un tatuaje en una de sus manos, y otros elementos como el color de sus ojos y una zapatilla que llevaba puesta permitieron la comparación con la denuncia recibida. Con estos datos, los oficiales confirmaron que la víctima era Matías Lares, un hombre oriundo de Gualeguay.

En el momento del accidente, Lares circulaba de forma zigzagueante sobre la ruta, lo que llevó a un llamado de alerta a la comisaría local. Según se informó, un móvil policial estaba realizando recorridos preventivos por la zona y se encontraba cerca del lugar cuando ocurrió el choque. La mujer que conducía el vehículo que impactó con Lares explicó que no pudo evitar el siniestro debido a la maniobra imprevisible que realizó el ciclista. (Con información de Diario El Argentino)