Lo chocaron cuando transitaba en bicicleta y está grave: buscan determinar su identidad

Un hombre de 35 años permanece internado en grave estado en el Hospital San Antonio de Gualeguay como consecuencia de un grave accidente registrado en las últimas horas de este jueves sobre ruta 16, a cinco kilómetros de Larroque. El siniestro involucró a un Jeep y a una bicicleta.
“El conductor de la bicicleta se encuentra en terapia intensiva, con estado reservado, en el hospital de Gualeguay; y hasta el momento no se pudo establecer su identidad porque esta persona no llevaba documentación”, confirmó a Elonce el responsable del Área de Comunicación de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, Diego Passarello.
La conductora del vehículo, una mujer de 52 años que viajaba con tres adolescentes, no presentó alcoholemia positiva y no sufrió lesiones.
Fuentes policiales comunicaron que, de acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas, la bicicleta habría invadido el carril de circulación de la camioneta. Asimismo, se destacó que, minutos antes del siniestro, se había recibido un llamado telefónico a la comisaría de Larroque, alertando sobre una persona que circulaba zigzagueando sobre la ruta, motivo por el cual, un móvil policial se encontraba realizando recorridas preventivas y en esas circunstancias se encontró con el accidente.