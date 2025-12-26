 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Grave accidente en Larroque

Lo chocaron cuando transitaba en bicicleta y está grave: buscan determinar su identidad

“El conductor de la bicicleta se encuentra en terapia intensiva, con estado reservado, en el hospital de Gualeguay; y hasta el momento no se pudo establecer su identidad porque esta persona no llevaba documentación”, confirmó comisario a Elonce.

26 de Diciembre de 2025
Accidente sobre ruta 16, en Larroque
Accidente sobre ruta 16, en Larroque Foto: Bomberos Voluntarios de Larroque

REDACCIÓN ELONCE

“El conductor de la bicicleta se encuentra en terapia intensiva, con estado reservado, en el hospital de Gualeguay; y hasta el momento no se pudo establecer su identidad porque esta persona no llevaba documentación”, confirmó comisario a Elonce.

Un hombre de 35 años permanece internado en grave estado en el Hospital San Antonio de Gualeguay como consecuencia de un grave accidente registrado en las últimas horas de este jueves sobre ruta 16, a cinco kilómetros de Larroque. El siniestro involucró a un Jeep y a una bicicleta.

(foto Bomberos Voluntarios de Larroque)
(foto Bomberos Voluntarios de Larroque)

“El conductor de la bicicleta se encuentra en terapia intensiva, con estado reservado, en el hospital de Gualeguay; y hasta el momento no se pudo establecer su identidad porque esta persona no llevaba documentación”, confirmó a Elonce el responsable del Área de Comunicación de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, Diego Passarello.

(foto Bomberos Voluntarios de Larroque)
(foto Bomberos Voluntarios de Larroque)

La conductora del vehículo, una mujer de 52 años que viajaba con tres adolescentes, no presentó alcoholemia positiva y no sufrió lesiones.

 

Fuentes policiales comunicaron que, de acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas, la bicicleta habría invadido el carril de circulación de la camioneta. Asimismo, se destacó que, minutos antes del siniestro, se había recibido un llamado telefónico a la comisaría de Larroque, alertando sobre una persona que circulaba zigzagueando sobre la ruta, motivo por el cual, un móvil policial se encontraba realizando recorridas preventivas y en esas circunstancias se encontró con el accidente.

(foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
(foto Policía de Entre Ríos)

Temas:

accidente en Larroque
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso