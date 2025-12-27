Hallaron sin vida al hombre que era buscado en ciudad entrerriana tras haber salido a pescar en Navidad

Se confirmó el hallazgo sin vida de un hombre de 74 años que se había perdido tras caer al río Gutiérrez, cercano a la localidad de Villa Paranacito (departamento Islas). La Prefectura Naval Argentina confirmó el triste desenlace a las 12:00 horas de este sábado.

El hombre de 74 años era oriundo de la localidad de Burzaco, de la provincia de Buenos Aires, y era intensamente buscado desde hace un par de días tras caer al río Gutiérrez, distante a unos 30 kilómetros de la RN, N°12, donde se encontraba pescando junto a un grupo de amigos.

El río Gutiérrez, donde se perdió el hombre de 74 años que fue encontrado sin vida este sábado. Foto: P.E.R.

Tras el hallazgo del cuerpo, intervino la doctora policial, con conocimiento del Fiscal Auxiliar Popelka Gastón, quien formalizó una serie de directivas al respecto.