Hallaron sin vida al hombre que era buscado en ciudad entrerriana tras haber salido a pescar en Navidad

En horas del mediodía de este sábado, se confirmó el hallazgo sin vida de un hombre de 74 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, que era buscado en Villa Paranacito.
Se confirmó el hallazgo sin vida de un hombre de 74 años que se había perdido tras caer al río Gutiérrez, cercano a la localidad de Villa Paranacito (departamento Islas). La Prefectura Naval Argentina confirmó el triste desenlace a las 12:00 horas de este sábado.
El hombre de 74 años era oriundo de la localidad de Burzaco, de la provincia de Buenos Aires, y era intensamente buscado desde hace un par de días tras caer al río Gutiérrez, distante a unos 30 kilómetros de la RN, N°12, donde se encontraba pescando junto a un grupo de amigos.
Tras el hallazgo del cuerpo, intervino la doctora policial, con conocimiento del Fiscal Auxiliar Popelka Gastón, quien formalizó una serie de directivas al respecto.