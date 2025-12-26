Buscan a un hombre que cayó a un río mientras pescaba en Navidad

Un amplio operativo de búsqueda se desplegó en la mañana de Navidad luego de que un hombre cayera al río mientras se encontraba pescando y no lograra salir por sus propios medios.

El episodio ocurrió alrededor de las 9.30, cuando personal de la Prefectura Naval Argentina tomó conocimiento del hecho a partir de un llamado telefónico. Según se informó, el hombre se habría desbarrancado en la orilla del río Gutiérrez, en inmediaciones del arroyo Negro, en departamento Islas, mientras realizaba una actividad recreativa.

La denuncia fue radicada por el hermano del desaparecido, quien alertó a las autoridades tras perder contacto con él. El hombre, Jorge Alberto Salcedo, de 74 años, es oriundo del partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con los primeros datos recabados, Salcedo se encontraba pescando cuando, por causas que se intentaban establecer, perdió el equilibrio y cayó al agua. Desde ese momento, no se volvió a tener noticias sobre su paradero.

Tras el aviso, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y la implementación de un operativo de búsqueda en la zona. En el lugar trabajaban efectivos de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía, quienes realizaban rastrillajes tanto en el agua como en las márgenes del río.

Las tareas se concentraban en el sector donde habría ocurrido la caída, teniendo en cuenta las características del terreno y las condiciones del curso de agua. Las autoridades señalaron que el operativo continuaba activo y que se ampliaría el radio de búsqueda en caso de ser necesario.