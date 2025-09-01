Vecinos alarmados por una seguidilla de robos en edificio céntrico de Paraná

Vecinos de un edificio ubicado en calle Hipólito Yrigoyen al 100, a metros de Echagüe, en la ciudad de Paraná, expresaron su preocupación por una serie de robos que se han registrado en las últimas semanas.

En la madrugada del domingo 31 de agosto, un sujeto ingresó cerca de las 3, y se llevó pertenencias que una mujer tenía en su motocicleta, la cual deja en el estacionamiento del edificio.

Seguidilla de robos en edificio céntrico de Paraná

“Al momento en que ingresa se ve como se pasea muy tranquilo y después se va por el portón”, relató una de las personas que viven en el lugar a Elonce. Cuando la damnificada se disponía a irse a trabajar en la mañana de este lunes, se percató que le faltaban algunos elementos.

Este no es el único robo que han sufrido los vecinos, ya que el pasado 23 de agosto, se registró otro hecho, donde un malviviente se llevó una bicicleta. En este caso se hizo la denuncia policial, pero hasta el momento “no hay novedades”.

La bicicleta robada

En tanto que, a principios de agosto, más precisamente en la madrugada del viernes 8, hubo un intento de ingreso a uno de los departamentos de la torre que da hacia la calle. En esta oportunidad, una vecina se despertó por un ruido que sintió y observó que había un delincuente en el balcón, por lo que llamó al 911.

Ante estos hechos, desde el consorcio decidieron colocar “una alarma en la entrada que anuncia si la puerta queda abierta y nada más”, señalaron finalmente los vecinos del edificio de calle Yrigoyen. Elonce.com