Video: un automóvil despistó y volcó en Ruta 14 en medio de la lluvia

Un automóvil despistó y volcó en Ruta 14 en medio de la lluvia

Un siniestro vial se registró este lunes a las 7.14 en la Autovía Nacional N°14, a la altura del kilómetro 22, zona de Ceibas en sentido Entre Ríos-Buenos Aires. El hecho se produjo en momentos en que la zona estaba afectada por lluvias.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Ceibas, un automóvil Chevrolet Onix, conducido por un hombre de 36 años domiciliado en Gualeguaychú, despistó y volcó, quedando contra el alambrado en la zona del préstamo. El vehículo circulaba desde Gualeguaychú hacia San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

Un automóvil despistó y volcó en Ruta 14 en medio de la lluvia- Bomberos de Ceibas

El conductor no sufrió lesiones, aunque debió ser asistido debido a que se encontraba mojado por las inclemencias climáticas. Fue trasladado a la unidad de los bomberos, donde permaneció hasta la llegada de un compañero que lo retiró del lugar.

En el operativo también intervino Vialidad Nacional, que se encargó del retiro del vehículo siniestrado.

Un automóvil despistó y volcó en Ruta 14 en medio de la lluvia- Bomberos de Ceibas

Más noticias