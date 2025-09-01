 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Chajarí

Una camioneta chocó y destrozó a un auto estacionado: un conductor estaba alcoholizado

Un accidente en Chajarí entre un Volkswagen Gol y una Ford Ranger dejó un conductor con lesiones leves y se confirmó que el otro tenía 1,41 gramos de alcohol por litro de sangre. VIDEO.

1 de Septiembre de 2025
Accidente en Chajarí
Accidente en Chajarí

El conductor de una camioneta chocó en su parte trasera a un vehículo que estaba estacionado, anoche en Chajarí. Al momento del siniestro, un hombre se encontraba en el interior del mismo, por lo que sufrió lesiones leves y fue trasladado al hospital para recibir las atenciones pertinentes.

Se produjo un siniestro vial anoche en la intersección de Avenida 25 de Mayo y Cepeda, en la ciudad de Chajarí. El incidente involucró a un automóvil Volkswagen Gol, estacionado sobre Avenida 25 de Mayo con su conductor de 27 años en el interior, y una camioneta Ford Ranger 4×4, conducida por un hombre de 65 años, ambos domiciliados en Chajarí.

El conductor del automóvil fue trasladado al Hospital Santa Rosa con lesiones de carácter leve, mientras se aguardaban los resultados de estudios médicos.

 

Por su parte, el control de alcoholemia realizado al conductor de la camioneta dio positivo, con un registro de 1,41 de alcohol en sangre.

Temas:

Chajarí siniestro vial Choque alcoholemia Volkswagen Gol Ford Ranger
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso