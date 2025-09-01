Una camioneta chocó y destrozó a un auto estacionado: un conductor estaba alcoholizado

El conductor de una camioneta chocó en su parte trasera a un vehículo que estaba estacionado, anoche en Chajarí. Al momento del siniestro, un hombre se encontraba en el interior del mismo, por lo que sufrió lesiones leves y fue trasladado al hospital para recibir las atenciones pertinentes.
Se produjo un siniestro vial anoche en la intersección de Avenida 25 de Mayo y Cepeda, en la ciudad de Chajarí. El incidente involucró a un automóvil Volkswagen Gol, estacionado sobre Avenida 25 de Mayo con su conductor de 27 años en el interior, y una camioneta Ford Ranger 4×4, conducida por un hombre de 65 años, ambos domiciliados en Chajarí.
El conductor del automóvil fue trasladado al Hospital Santa Rosa con lesiones de carácter leve, mientras se aguardaban los resultados de estudios médicos.
Por su parte, el control de alcoholemia realizado al conductor de la camioneta dio positivo, con un registro de 1,41 de alcohol en sangre.