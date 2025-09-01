Alumno de primaria llevó el arma de su padre policía a la escuela en Córdoba

Un grave episodio se registró en una escuela primaria de la zona norte de Córdoba, donde un alumno de sexto grado llevó un arma de fuego perteneciente a su padre, que es policía. El menor, de 12 años, trasladó una pistola calibre 9 milímetros desarmada con el único propósito de exhibirla ante sus compañeros.
El hecho encendió la alarma entre la comunidad educativa y obligó a la intervención inmediata de las autoridades escolares. Según se informó el padre del niño, al tomar conocimiento de lo sucedido, se presentó de manera inmediata en la institución para hacerse cargo de la situación y retirar el arma. Además, pidió disculpas a directivos y docentes por lo ocurrido.
Intervención oficial
Desde el Ministerio de Educación provincial informaron que se está trabajando junto a la escuela y a la familia del alumno para resguardar la integridad del menor y contener a la comunidad educativa. En este sentido, remarcaron que el objetivo es evitar cualquier tipo de estigmatización hacia el estudiante, ya que no existió una amenaza concreta hacia otros alumnos, sino una acción imprudente.
Las autoridades señalaron que se convocará a una reunión entre la familia y la institución para avanzar en un tratamiento adecuado de la situación.
El caso reavivó el debate sobre la responsabilidad en el manejo de armas en los hogares, especialmente en familias de efectivos de seguridad, y la necesidad de reforzar los controles y la educación preventiva para impedir que hechos de este tipo se repitan.
El episodio generó preocupación y abrió un llamado de atención en torno al acceso de los menores a este tipo de elementos, que en circunstancias imprudentes pueden derivar en consecuencias graves. (El Doce)