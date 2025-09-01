Demoraron a un menor por el robo de golosinas de un autoservicio de Colón

Una denuncia por la presencia de cuatro encapuchados con bolsas en inmediaciones del Boulevard Ferrari y calle Rebord, en Colón, demandó la intervención del personal policial del durante la madrugada de este lunes.
Durante un recorrido por la zona, los efectivos lograron interceptar a un menor de 15 años, residente de la localidad, que llevaba una bolsa de nylon con caramelos, curitas y atados de cigarrillos, elementos que luego se confirmó habían sido sustraídos de un autoservicio ubicado cerca de calles Rebord y Tucumán, donde se habían dañado los cristales de la puerta de acceso.
El personal policial se trasladó al comercio, donde el propietario, un hombre de 42 años, confirmó únicamente la faltante de los productos mencionados.
Tras poner en conocimiento a la Unidad Fiscal de turno, se dispuso que el menor fuese trasladado a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar y luego entregado a sus progenitores. La mercadería sustraída fue restituida al dueño del comercio.