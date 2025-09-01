Un auto chocó contra una casilla de gas y provocó la evacuación del perímetro

Un hombre de 82 años, que conducía un automóvil Nissan Kicks, perdió el control del vehículo e impactó contra una casilla de gas; el siniestro vial, que ocurrió alrededor de las 10:50 de este lunes, provocó la pérdida de gas en la zona de calle 8 de Junio al 165, en Concepción del Uruguay.
El conductor sufrió una herida leve en el cuero cabelludo y recibió atención médica en el lugar, donde se le realizaron las curaciones correspondientes.
Personal del Comando Radioeléctrico acordonó la zona para garantizar la seguridad de los vecinos y se dio intervención a los Bomberos Voluntarios y a la empresa de gas, quienes trabajaron para controlar la fuga y evitar riesgos mayores.
Tras constatarse la pérdida de gas, se solicitó la evacuación de todos los vecinos de la cuadra, incluyendo el internado de La Fraternidad y la Facultad de Ciencias Agrarias de UCU.
El tránsito permanecía restringido en el sector mientras se completan las tareas de seguridad y limpieza.