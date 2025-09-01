 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Concepción del Uruguay

Un auto chocó contra una casilla de gas y provocó la evacuación del perímetro

El conductor se descompensó, perdió el control y chocó contra una casilla de gas, provocando una fuga; vecinos y establecimientos cercanos fueron evacuados; ocurrió en Concepción del Uruguay.

1 de Septiembre de 2025
Choque con fuga de gas
Choque con fuga de gas Foto: Policía de Entre Ríos

Un hombre de 82 años, que conducía un automóvil Nissan Kicks, perdió el control del vehículo e impactó contra una casilla de gas; el siniestro vial, que ocurrió alrededor de las 10:50 de este lunes, provocó la pérdida de gas en la zona de calle 8 de Junio al 165, en Concepción del Uruguay.

 

El conductor sufrió una herida leve en el cuero cabelludo y recibió atención médica en el lugar, donde se le realizaron las curaciones correspondientes.

Personal del Comando Radioeléctrico acordonó la zona para garantizar la seguridad de los vecinos y se dio intervención a los Bomberos Voluntarios y a la empresa de gas, quienes trabajaron para controlar la fuga y evitar riesgos mayores.

 

Tras constatarse la pérdida de gas, se solicitó la evacuación de todos los vecinos de la cuadra, incluyendo el internado de La Fraternidad y la Facultad de Ciencias Agrarias de UCU.

 

El tránsito permanecía restringido en el sector mientras se completan las tareas de seguridad y limpieza.

Temas:

Accidente gas evacuación bomberos Concepción del Uruguay
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso