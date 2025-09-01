 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Concordia

Donaron a una parroquia la mercadería incautada en operativo por contrabando

La Prefectura Concordia concretó la donación de vestimenta y elementos de higiene secuestrados en un procedimiento. Los bienes fueron destinados a la Parroquia Nuestra Madre de la Merced de esa localidad.

1 de Septiembre de 2025
Donación mercadería incautada
Donación mercadería incautada

Se concretó este viernes una entrega solidaria de mercadería incautada en procedimientos por contrabando. Los bienes fueron donados a la Parroquia Nuestra Madre de la Merced, de Concordia, a cargo del párroco Nicolás Frigo.

 

La medida, bajo la conducción de Prefectura Concordia, a cargo de Jorge Ribinski, se cumplió en el marco de una disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia y consistió en la donación de vestimenta y elementos de higiene.

La disposición judicial tiene origen en un operativo realizado en mayo de este año por efectivos de Prefectura en inmediaciones del arroyo Ayuí Chico, a la altura del kilómetro 340,2, en el marco de una causa por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).

 

De esta manera, bienes que habían sido secuestrados en procedimientos por contrabando fueron destinados a la comunidad local, transformándose en un aporte solidario a través de la institución religiosa.

Temas:

Concordia Prefectura contrabando donación Parroquia Nuestra Madre de la Merced
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

