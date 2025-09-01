Donaron a una parroquia la mercadería incautada en operativo por contrabando

Se concretó este viernes una entrega solidaria de mercadería incautada en procedimientos por contrabando. Los bienes fueron donados a la Parroquia Nuestra Madre de la Merced, de Concordia, a cargo del párroco Nicolás Frigo.
La medida, bajo la conducción de Prefectura Concordia, a cargo de Jorge Ribinski, se cumplió en el marco de una disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia y consistió en la donación de vestimenta y elementos de higiene.
La disposición judicial tiene origen en un operativo realizado en mayo de este año por efectivos de Prefectura en inmediaciones del arroyo Ayuí Chico, a la altura del kilómetro 340,2, en el marco de una causa por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).
De esta manera, bienes que habían sido secuestrados en procedimientos por contrabando fueron destinados a la comunidad local, transformándose en un aporte solidario a través de la institución religiosa.