Un auto quedó “colgado” tras despiste en el puente sobre arroyo Las Tunas

El conductor de un automóvil Chevrolet Corsa perdió el control del rodado, se salió del carril y terminó estancado, con parte de su estructura al borde del puente sobre el arroyo Las Tunas. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.
El accidente de tránsito se registró este lunes al mediodía sobre ruta nacional 12, a la altura del puente sobre arroyo Las Tunas, en Paraná.
En el lugar trabajaba personal de la policía local, que dispuso un operativo de seguridad vial para ordenar la circulación. El tránsito permanecía parcialmente restringido hasta que se realicen las pericias correspondientes y se concrete la remoción del vehículo siniestrado.
Las autoridades continúan con las tareas de investigación para determinar las causas del siniestro. Hasta tanto la vía quede totalmente habilitada, solicitan a los conductores circular con precaución por la zona. (con información de El Ocho Digital)