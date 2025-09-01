 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Siniestro vial en Paraná

Un auto quedó “colgado” tras despiste en el puente sobre arroyo Las Tunas

Un Chevrolet Corsa despistó sobre Ruta 12 y quedó parcialmente colgado en el puente sobre arroyo Las Tunas. No hubo heridos, pero el tránsito permanecía restringido mientras trabajaban en la remoción del vehículo siniestrado.

1 de Septiembre de 2025
Accidente en el puente Las Tunas
Accidente en el puente Las Tunas Foto: El Ocho Digital

El conductor de un automóvil Chevrolet Corsa perdió el control del rodado, se salió del carril y terminó estancado, con parte de su estructura al borde del puente sobre el arroyo Las Tunas. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

 

El accidente de tránsito se registró este lunes al mediodía sobre ruta nacional 12, a la altura del puente sobre arroyo Las Tunas, en Paraná.

(foto El Ocho Digital)
(foto El Ocho Digital)

En el lugar trabajaba personal de la policía local, que dispuso un operativo de seguridad vial para ordenar la circulación. El tránsito permanecía parcialmente restringido hasta que se realicen las pericias correspondientes y se concrete la remoción del vehículo siniestrado.

 

Las autoridades continúan con las tareas de investigación para determinar las causas del siniestro. Hasta tanto la vía quede totalmente habilitada, solicitan a los conductores circular con precaución por la zona. (con información de El Ocho Digital)

Temas:

Accidente Ruta 12 Puente Las Tunas tránsito restringido
