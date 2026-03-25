Un joven está grave tras ser apuñalado y golpearon a su pareja embarazada

Un joven resultó gravemente herido tras ser apuñalado en un violento episodio ocurrido este 24 de marzo por la tarde en Federación. El ataque se produjo en inmediaciones de un supermercado ubicado sobre calle Coronel Salas y avenida Néstor Kirchner, y se extendió hasta el interior de una vivienda cercana. El agresor fue detenido minutos después por personal policial.

Según se informó, el hecho se desató en horas de la siesta, cuando un sujeto atacó a una pareja. De acuerdo a datos recabados, el agresor habría golpeado primero a la mujer, quien cursa un embarazo de varios meses, y luego se abalanzó sobre el joven.

Ataque con arma blanca y traslado urgente

El joven recibió tres puñaladas que le afectaron el pulmón y la zona del tórax, lo que obligó a su traslado urgente a la ciudad de Chajarí. Allí quedó internado en terapia intensiva, luego de que su estado de salud se agravara producto de las lesiones sufridas.

En tanto, la mujer también resultó víctima de la agresión, aunque no se precisaron detalles sobre la gravedad de sus heridas.

Intervención policial y detención

Tras el hecho, intervino personal de la Comisaría Tercera, con la presencia del jefe departamental de Federación. La fiscal de turno dispuso las actuaciones correspondientes y ordenó el operativo que permitió la rápida detención del presunto agresor.

Según trascendió, el detenido también presentaría lesiones, aunque se desconoce si fueron producto de un forcejeo durante el ataque o en el momento de su aprehensión. (Radio City Federación)