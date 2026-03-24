Detuvieron a un hombre armado tras un forcejeo con la Policía y disparo en la calle

La detención de un hombre armado se produjo este martes al mediodía tras un procedimiento policial en Paraná, luego de que fuera identificado como presunto autor de un robo y protagonizara un forcejeo en el que se escuchó una detonación de arma de fuego. El hecho ocurrió en la intersección de calles Florida y Luz Viera Méndez, donde intervino personal policial tras un llamado telefónico.

De acuerdo a lo informado, los efectivos acudieron al lugar tras la denuncia de un vecino que había sido víctima de un hecho delictivo. Al arribar, lograron identificar a un hombre mayor de edad cuyas características coincidían con las aportadas por el denunciante. Al intentar controlarlo, el sujeto se mostró ofuscado y se negó a permitir la inspección de un morral que llevaba cruzado en el torso.

Detenido en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

En ese contexto, el individuo introdujo su mano dentro del bolso, lo que generó un forcejeo con los uniformados. Durante el enfrentamiento, se escuchó una detonación de arma de fuego, lo que incrementó la tensión del procedimiento. Finalmente, los efectivos lograron reducirlo y colocarle las esposas.

Arma secuestrada y antecedentes del hecho

Tras la aprehensión, se constató que dentro del morral el hombre portaba un arma de fuego tipo pistola calibre .22 corto, de funcionamiento tiro a tiro, sin almacén cargador y con la numeración suprimida. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno.

Según se precisó, el mismo sujeto había sido señalado en horas tempranas por un comerciante de la zona como el presunto autor del robo de un teléfono celular que se encontraba sobre el mostrador de su local. Este dato fue clave para su identificación en la vía pública.

El arma de fuego fue secuestrada (foto Policía de Entre Ríos)

El fiscal interviniente, Martín Wasinger, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación (UFIL), dispuso la intervención del personal de Criminalística para el secuestro del arma y la realización de las pericias correspondientes.

Intervención judicial y traslado

Asimismo, se ordenó el traslado del detenido a la División Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado y supeditado a la causa por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Las actuaciones continúan en el ámbito judicial para determinar las responsabilidades del implicado.

El procedimiento permitió no solo esclarecer el hecho denunciado, sino también retirar de circulación un arma de fuego que presentaba irregularidades, lo que agrava la situación procesal del detenido. La investigación sigue su curso bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.

Motociclista detenido por intentar embestir a policía

Un motociclista intentó embestir a un funcionario policial, quien logró evitar la maniobra, durante un operativo de control “Plaza Segura” desarrollado en la mañana de este martes feriado en inmediaciones de la Plaza de las Mujeres Entrerrianas de Paraná.

Detenido en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Fuentes policiales comunicaron que, al requerirle la documentación correspondiente, el sujeto abordó el rodado intentando darse a la fuga y, en la maniobra, intentó embestir al policial.

Ante esta situación, el individuo fue rápidamente reducido por el personal interviniente. Informada la situación a la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del joven y su trasladado a Alcaidía de Tribunales. En tanto, el motovehículo fue retenido.