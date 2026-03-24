Una camioneta ardió en llamas cuando transitaba por Ruta 14, en el sur entrerriano

Si bien el fuego destruyó completamente el vehículo, afortunadamente, sus ocupantes lograron salir ilesos; las llamas también afectaron pastizales en la banquina de la Autovía Ruta Nacional 14, en el sur entrerriano.
Una camioneta ardió en llamas este martes feriado mientras circulaba por el kilómetro 7 de la Autovía Ruta Nacional 14, en inmediaciones del cruce por Zárate – Brazo Largo, entre Entre Ríos y Buenos Aires.
Al arribar, Bomberos Voluntarios de Ceibas encontraron el vehículo Dodge Chrysler Journey con fuego generalizado. De inmediato comenzaron con las tareas de extinción y enfriamiento, pero los daños fueron totales.
Como consecuencia del siniestro, el fuego también afectó una franja de pastizales de aproximadamente 30 por 10 metros sobre la banquina.
Según relató el conductor del rodado, un hombre de 77 años que viajaba acompañado por una mujer -ambos domiciliados en el barrio porteño de Balvanera- el incendio se habría iniciado en la zona del torpedo del vehículo. Aunque intentaron apagarlo con un matafuego, el fuego se propagó rápidamente hasta tomar todo el rodado.
La pareja transitaba desde Uruguay de regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires cuando ocurrió el incidente.
En el operativo colaboraron efectivos de la Policía de Ceibas y de Gendarmería Vial.