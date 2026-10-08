 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Robaron dos veces en un puesto rural de Gualeguaychú: allanaron dos viviendas y hay un detenido

La Policía realizó dos procedimientos en distintos domicilios de la ciudad en el marco de una investigación por el robo de elementos de un establecimiento rural. Secuestraron un automóvil Renault Logan, teléfonos celulares y otros objetos de interés para la causa.

8 de Octubre de 2026
Delincuentes robaron dos veces en el mismo puesto
Delincuentes robaron dos veces en el mismo puesto

La Policía realizó dos procedimientos en distintos domicilios de la ciudad en el marco de una investigación por el robo de elementos de un establecimiento rural. Secuestraron un automóvil Renault Logan, teléfonos celulares y otros objetos de interés para la causa.

Personal de la Comisaría Quinta, junto con efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, realizó dos allanamientos durante la mañana del miércoles en Gualeguaychú, en el marco de una investigación por un supuesto delito de robo.

 

La causa se inició a partir de un hecho ocurrido días atrás, cuando personas desconocidas llegaron en un vehículo hasta un puesto rural deshabitado dentro de un establecimiento. Según la investigación, ingresaron al lugar en dos oportunidades y sustrajeron diversos elementos.

Allanamientos y secuestro de elementos

 

Las medidas judiciales se concretaron en dos domicilios ubicados en inmediaciones de las calles Dr. Grane y Gutemberg, y en Asísclo Méndez al 1300. Los procedimientos contaron con la intervención del Juzgado de Transición y Garantías N.º 1 de Gualeguaychú.

 

Durante los operativos, los efectivos secuestraron un automóvil Renault Logan, teléfonos celulares y otros elementos que podrían estar vinculados con el hecho investigado.

 

Como resultado de las actuaciones, un hombre quedó detenido, mientras que otras tres personas mayores de edad fueron identificadas en el marco de la causa.

 

En los procedimientos colaboraron efectivos de la División Operaciones, el Grupo Especial y la Comisaría del Menor. Las tareas finalizaron sin novedades, mientras continúa la investigación para esclarecer el robo.

Temas:

Detenido allanamiento Gualeguaychú
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso