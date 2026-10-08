Robaron dos veces en un puesto rural de Gualeguaychú: allanaron dos viviendas y hay un detenido

Personal de la Comisaría Quinta, junto con efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, realizó dos allanamientos durante la mañana del miércoles en Gualeguaychú, en el marco de una investigación por un supuesto delito de robo.

La causa se inició a partir de un hecho ocurrido días atrás, cuando personas desconocidas llegaron en un vehículo hasta un puesto rural deshabitado dentro de un establecimiento. Según la investigación, ingresaron al lugar en dos oportunidades y sustrajeron diversos elementos.

Allanamientos y secuestro de elementos

Las medidas judiciales se concretaron en dos domicilios ubicados en inmediaciones de las calles Dr. Grane y Gutemberg, y en Asísclo Méndez al 1300. Los procedimientos contaron con la intervención del Juzgado de Transición y Garantías N.º 1 de Gualeguaychú.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron un automóvil Renault Logan, teléfonos celulares y otros elementos que podrían estar vinculados con el hecho investigado.

Como resultado de las actuaciones, un hombre quedó detenido, mientras que otras tres personas mayores de edad fueron identificadas en el marco de la causa.

En los procedimientos colaboraron efectivos de la División Operaciones, el Grupo Especial y la Comisaría del Menor. Las tareas finalizaron sin novedades, mientras continúa la investigación para esclarecer el robo.