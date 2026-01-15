Ordenaron el traslado de un menor a un centro cerrado del Copnaf tras reiterados delitos

La Justicia de Concepción del Uruguay dispuso el traslado de un adolescente de 16 años a un establecimiento de régimen cerrado del COPNAF, en el marco de una investigación penal por el robo de una motocicleta ocurrido días atrás. La medida fue adoptada tras constatarse la reiteración de hechos delictivos y el riesgo procesal que implicaba su permanencia en la vía pública.

De acuerdo a lo informado, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró identificar al menor como autor del robo y establecer su presunta vinculación con otros delitos de menor cuantía registrados en la ciudad. Ante esta situación, se consideró necesaria una intervención inmediata.

La decisión fue adoptada por el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes, que ordenó una medida de seguridad excepcional consistente en el traslado del menor a un centro de régimen cerrado dependiente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, ubicado en Concordia.

Desde el ámbito judicial se indicó que este tipo de resoluciones se aplican en casos de reincidencia persistente, con el objetivo de interrumpir el ciclo delictivo y propiciar un abordaje integral del adolescente en instituciones especializadas.

El procedimiento fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Policía de Entre Ríos, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, en respuesta a la problemática de seguridad que había generado preocupación entre vecinos afectados por los reiterados ilícitos.

Más noticias