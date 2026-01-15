Chocó un auto estacionado, discutió con el damnificado y huyó: estaba alcoholizado

El hecho ocurrió en el Balneario Municipal de Villaguay, donde un automovilista chocó una camioneta estacionada, discutió con el damnificado y huyó del lugar. Luego fue interceptado, dio positivo de alcoholemia y, tras una segunda intervención, su vehículo terminó secuestrado.
Un siniestro vial seguido de una discusión y una posterior fuga se registró en la madrugada de este jueves 15 de enero. Alrededor de las 02:30, personal policial intervino en el predio del Balneario Municipal tras el llamado del propietario de una camioneta Ford Ranger, quien denunció que su vehículo, que se encontraba estacionado, había sido colisionado por un automóvil Citroën C3.
Según relató el damnificado, al solicitarle los datos al conductor del rodado involucrado, este se tornó violento y se dio a la fuga sin aportar información, por lo que se dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.
Alcoholemia positiva
Momentos más tarde, efectivos policiales visualizaron un automóvil Citroën C3 circulando por calle Paysandú. El vehículo fue interceptado en la intersección con calle Colón, donde se identificó al conductor, un hombre mayor de edad.
Ante la situación, se solicitó la intervención de la División Tránsito Municipal, que realizó el test de alcoholemia correspondiente. El resultado fue positivo, con un registro de 1,28 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se procedió a la retención de la licencia de conducir. En esa instancia, el vehículo no fue secuestrado y quedó depositado en el domicilio del propietario, ubicado a media cuadra del lugar del procedimiento.
El propietario de la camioneta Ford Ranger manifestó que posteriormente radicaría la denuncia correspondiente por los daños sufridos.
Cerca de las 03:00, y en relación con el mismo hecho, personal policial tomó conocimiento a través de las cámaras de la Sala de Monitoreo que un Citroën C3 de similares características circulaba por inmediaciones de Plaza 25 de Mayo.
Ante esta situación, se procedió a interceptar el rodado en la intersección de avenida Leopoldo Herrera y calle Colón, constatándose que se trataba del mismo conductor al que minutos antes se le había retenido la licencia de conducir.
Con la presencia nuevamente de personal de Tránsito Municipal, se dispuso la detención de la marcha del vehículo y se efectivizó el secuestro del rodado, que fue trasladado y depositado en el Corralón Municipal.