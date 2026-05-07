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Empleado de una farmacia forcejeó con un ladrón y evitó un robo en Paraná

El hecho ocurrió en una farmacia ubicada sobre calle Buenos Aires, en Paraná. Recuperaron un nebulizador y un set de herramientas. Una mujer escapó con un perfume.

7 de Mayo de 2026
El autor del robo fue detenido
El autor del robo fue detenido

El hecho ocurrió en una farmacia ubicada sobre calle Buenos Aires, en Paraná. Recuperaron un nebulizador y un set de herramientas. Una mujer escapó con un perfume.

Un hombre fue detenido durante la noche del miércoles tras un robo ocurrido en una farmacia ubicada en zona de calle Buenos Aires, en Paraná. El procedimiento se concretó luego de un llamado a la División 911 que alertó sobre la situación.

 

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, observaron que un empleado del comercio forcejeaba con un hombre, quien finalmente fue reducido y aprehendido por los uniformados.

 

Según se informó, el sospechoso había sustraído del local un set de herramientas y un nebulizador, elementos que fueron recuperados y secuestrados en el lugar por personal policial.

En el marco de la intervención, los efectivos también establecieron que el detenido se encontraba acompañado por una mujer que logró darse a la fuga con un perfume que habría sustraído de la farmacia.

 

Desde la fiscalía en turno ordenaron el traslado del hombre a la Alcaidía de Tribunales por el supuesto delito de robo en flagrancia.

Temas:

Robo en farmacia Detenido en Paraná calle Buenos Aires policía de entre ríos
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