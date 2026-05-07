Suman cuatro los detenidos por estafas con cheques falsos en el departamento Paraná

Avanza una investigación por estafas realizadas mediante cheques falsos y hubo nuevas detenciones tras una serie de allanamientos realizados en distintas localidades del departamento Paraná.

La jefa de la División Delitos Económicos, Eliana Galarza, confirmó a Elonce que luego de los seis procedimientos efectuados el día anterior, la investigación continuó con nuevas medidas ordenadas por la Unidad Fiscal Especializada a cargo del fiscal Santiago Alfieri.

Según detalló Galarza, uno de los operativos se concretó en la zona de Tilcara, en jurisdicción de Colonia Avellaneda, donde fue detenido un hombre considerado uno de los principales involucrados en la maniobra investigada.

La jefa policial indicó además que el sospechoso permanecía prófugo desde hacía aproximadamente un mes debido al quebrantamiento de una prisión domiciliaria. “Era una persona que estaba siendo buscada intensamente y logramos concretar su detención”, señaló.

Cómo operaba la maniobra

La investigación se centra en operaciones comerciales realizadas con cheques físicos presuntamente falsificados o de origen ilícito. Galarza explicó que los implicados utilizaban esos documentos para adquirir distintos bienes y concretar estafas.

Ante esta situación, recomendó a comerciantes y particulares extremar las medidas de control al momento de aceptar pagos mediante cheques. “Es importante verificar la procedencia del cheque y contactar a la persona titular de la firma para confirmar que esté en condiciones de cobro”, advirtió.

En ese sentido, la funcionaria policial insistió en la necesidad de utilizar las herramientas de verificación disponibles, como los controles a través de la página oficial del Banco Central de la República Argentina, para evitar caer en este tipo de estafas.

Secuestros y más detenidos

En el marco de la investigación también se realizaron allanamientos en barrio Macarone, específicamente en inmediaciones de calles Bolívar y Neuquén.

Allí, los investigadores localizaron un domicilio donde habrían sido ocultados algunos de los elementos obtenidos mediante las maniobras fraudulentas.

Allanamientos por estafas con cheques falsos (foto Policía de Entre Ríos)

El procedimiento permitió secuestrar diversos objetos y derivó además en la detención de otra persona acusada del delito de receptación sospechosa en flagrancia.

Hasta el momento, la causa cuenta con cuatro personas detenidas y un importante cúmulo de pruebas reunidas por los investigadores. “Hay una gran cantidad de evidencias aportadas para avanzar con las imputaciones correspondientes”, afirmó Galarza.