Dos detenidos tras violento enfrentamiento entre familias en un barrio de Paraná

Un violento conflicto vecinal ocurrido durante la noche en barrio El Radar, de Paraná, terminó con dos hombres detenidos tras la intervención policial. El episodio demandó un importante operativo para restablecer el orden y evitar mayores incidentes entre dos grupos familiares.

Según se informó a Elonce, efectivos policiales fueron comisionados al lugar luego de un llamado recibido por la División 911 que alertó sobre una pelea en el mencionado barrio de la capital entrerriana.

Al arribar, los uniformados constataron un enfrentamiento entre dos grupos, en medio de corridas y agresiones, con piedras que se arrojaban. Ante la magnitud de la situación, solicitaron colaboración de otros móviles policiales para controlar el conflicto y resguardar la integridad de las personas presentes.

Hubo daños materiales en una vivienda

Durante el incidente se registraron daños materiales en una vivienda de la zona. De acuerdo con lo informado, se produjeron roturas de vidrios y daños en una puerta como consecuencia del enfrentamiento.

En el marco del procedimiento, personal policial procedió a la aprehensión de dos hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Elonce.com