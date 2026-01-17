 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Concordia

Dos personas resultaron heridas tras el vuelco de un auto sobre Ruta 14

17 de Enero de 2026
Vuelco en Concordia
Vuelco en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

Un automóvil despistó y volcó en la Ruta Nacional 14. Un hombre y una mujer, ambos de 65 años, fueron trasladados al hospital de Concordia para su atención médica. El tránsito no se vio afectado.

Un automóvil Chevrolet Corsa perdió el control y volcó de manera completa sobre la calzada; ocurrió este sábado sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 232, en el carril Sur–Norte, dentro de la jurisdicción de Pedernal (departamento Concordia).

 

Según se informó, el vehículo era conducido por un hombre de 65 años, quien viajaba acompañado por una mujer de la misma edad. Como consecuencia del vuelco, ambos ocupantes resultaron con lesiones, por lo que debieron ser asistidos en el lugar.

 

Personal de emergencias trasladó a las dos personas en una ambulancia del servicio 107 hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedaron en observación y se aguardaba la determinación del carácter de las lesiones.

 

De acuerdo a lo consignado por las autoridades, el tránsito en la Ruta Nacional 14 no fue interrumpido y se mantuvo la circulación normal mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

 

Temas:

Concordia Ruta Nacional 14 accidente de tránsito siniestro vial
