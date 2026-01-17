Dos personas resultaron heridas tras el vuelco de un auto sobre Ruta 14

Un automóvil Chevrolet Corsa perdió el control y volcó de manera completa sobre la calzada; ocurrió este sábado sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 232, en el carril Sur–Norte, dentro de la jurisdicción de Pedernal (departamento Concordia).

Según se informó, el vehículo era conducido por un hombre de 65 años, quien viajaba acompañado por una mujer de la misma edad. Como consecuencia del vuelco, ambos ocupantes resultaron con lesiones, por lo que debieron ser asistidos en el lugar.

Personal de emergencias trasladó a las dos personas en una ambulancia del servicio 107 hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedaron en observación y se aguardaba la determinación del carácter de las lesiones.

De acuerdo a lo consignado por las autoridades, el tránsito en la Ruta Nacional 14 no fue interrumpido y se mantuvo la circulación normal mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

