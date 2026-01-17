Secuestraron mercadería denunciada como robada tras una estafa con comprobante falso

Personal de la Comisaría Segunda de Villaguay llevó adelante un procedimiento que permitió el secuestro de mercadería denunciada como producto de una estafa, tras una investigación iniciada a partir de una denuncia radicada en la noche del viernes.

Según se informó a Elonce, un comerciante manifestó haber sido víctima de una estafa luego de vender mercadería que fue abonada mediante un comprobante de pago falso. Lo adquirido consistía en treinta y cinco metros de machimbre, valuados en la suma de 265.000 pesos, que fueron entregados sin que el pago estuviera efectivamente acreditado.

Ante la denuncia, personal dependiente de la División Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura Departamental realizó diversas tareas investigativas, que incluyeron el análisis de registros fílmicos, entrevistas a vecinos de la zona y el trabajo conjunto con la División Investigaciones e Inteligencia Criminal.

Como resultado, se logró localizar la mercadería denunciada y se procedió a su formal secuestro. Los elementos recuperados serán restituidos oportunamente a su legítimo propietario.

El procedimiento fue puesto en conocimiento del fiscal en turno, quien, interiorizado de las actuaciones realizadas, avaló lo actuado por el personal policial.

Recomendaciones para evitar estafas

Desde la Jefatura Departamental reiteraron una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de delitos, entre ellas verificar siempre que el pago esté acreditado antes de entregar mercadería, no confiar en capturas de pantalla como comprobantes, corroborar los datos directamente en la aplicación o entidad bancaria oficial y desconfiar de operaciones realizadas con apuro o presión.

Asimismo, se aconsejó no compartir datos personales ni bancarios y realizar la denuncia de inmediato ante cualquier situación sospechosa. “La prevención es la mejor herramienta para evitar estafas”, remarcaron desde la fuerza policial.