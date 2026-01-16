Concepción del Uruguay: detuvieron a un hombre tras agredir a su pareja y a su hija de dos años

REDACCIÓN ELONCE
Un grave hecho de violencia de género ocurrió, cuando la Policía detuvo a un hombre de 36 años tras una agresión contra su pareja y su hija de dos años. La intervención de urgencia permitió resguardar a las víctimas y activar el protocolo judicial correspondiente.
La violencia de género en Concepción del Uruguay volvió a quedar expuesta este viernes por la mañana, cuando personal del Comando Radioeléctrico procedió a la detención de un hombre de 36 años acusado de agredir físicamente a su pareja y a su hija de apenas dos años, en un complejo de departamentos ubicado sobre calle Santa María de Oro al 100.
El procedimiento policial se inició alrededor de las 11, cuando los efectivos acudieron al lugar tras escuchar gritos de auxilio provenientes del interior de una de las viviendas. Al llegar, los uniformados se identificaron y solicitaron al ocupante que abriera la puerta, pero el hombre se negó de manera rotunda, lo que incrementó la preocupación por la integridad de las personas que se encontraban dentro del domicilio.
Ante la negativa y la persistencia de los pedidos de ayuda, los efectivos resolvieron realizar un ingreso de emergencia, en el marco de los protocolos vigentes para situaciones de riesgo inminente. Una vez en el interior, lograron reducir al agresor y poner fin al episodio de violencia.
En el departamento se encontraba una joven de 24 años junto a su hija de dos años, ambas víctimas del ataque. Según relató la mujer, tras una discusión, el hombre la habría tomado fuertemente del cuello y le profirió amenazas. En medio del violento episodio, el sujeto arrojó al suelo tanto a la mujer como a la pequeña, provocándoles diversas contusiones.
Tras el procedimiento, la mujer y la menor fueron trasladadas de inmediato a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, donde radicaron la denuncia correspondiente y recibieron contención y asistencia. El médico policial de turno constató que ambas presentaban lesiones de carácter leve, compatibles con golpes recientes.
Por disposición de la Fiscalía Auxiliar en turno, el hombre de 36 años fue trasladado a la sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado y supeditado a una causa por violencia de género en flagrancia. La investigación judicial continuará para determinar las responsabilidades penales y las medidas de protección necesarias para resguardar a las víctimas.
El hecho ocurrió en la ciudad de Concepción del Uruguay y vuelve a poner en relieve la importancia de la intervención rápida ante situaciones de violencia familiar, especialmente cuando hay menores involucrados.
Desde las autoridades recordaron que existen canales gratuitos y confidenciales para recibir ayuda ante situaciones de violencia de género.
La Línea 144 brinda atención nacional las 24 horas, mientras que la Línea 101 debe utilizarse ante emergencias inmediatas. Además, la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar se encuentra disponible para recibir denuncias y brindar asesoramiento.
Denunciar es el primer paso para romper el círculo de la violencia y proteger vidas.