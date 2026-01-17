Le puso un cuchillo en el cuello a una niña para robarle a los padres

Un grave hecho de inseguridad ocurrió alrededor de las 0:30 de este sábado 17 en inmediaciones de calles Brown y Dr. Florenza de la ciudad de Concordia, cuando un malviviente amenazó con un cuchillo a una nena para robarle a sus padres.

Según se informó, un hombre que se desplazaba en una motocicleta de 110 cc interceptó a una pareja que caminaba junto a su hija menor de edad. El sujeto exhibió un arma blanca y exigió la entrega de una billetera y otras pertenencias.

Ante la negativa de los adultos, el agresor tomó a la niña por detrás y le apoyó un cuchillo a la altura del cuello, lo que obligó a los padres a entregar el objeto solicitado para resguardar la integridad de la menor.

Tras apoderarse de la billetera, el individuo liberó a la niña e intentó darse a la fuga en la motocicleta. En ese momento se produjo un forcejeo con una de las víctimas y, al escuchar los gritos de auxilio, vecinos de la zona acudieron en ayuda.

El malviviente fue detenido

Entre quienes intervinieron se encontraban dos efectivos policiales que estaban de franco, quienes junto a otras personas lograron reducir al agresor hasta la llegada del personal policial motorizado de la Sección Cuerpo y Guardia y un móvil de la Comisaría Cuarta.

El procedimiento estuvo a cargo del oficial de guardia y del jefe de la dependencia, comisario Pedro Cepeda, quienes concretaron la aprehensión del sospechoso cuando intentaba huir del lugar.

El fiscal José Arias dispuso la detención del individuo por el presunto delito de tentativa de robo calificado en flagrancia. Además, ordenó el secuestro de la motocicleta Motomel Blitz 110 cc y de un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros utilizado durante el asalto, indica Concordia Policiales.