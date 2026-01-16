Conductor destrozó su auto al chocarlo contra un poste de tendido eléctrico

El conductor de un automóvil Peugeot 207 gris perdió el control del rodado y chocó contra un poste de tendido eléctrico; ocurrió pasadas las 14 de este viernes sobre calles Bolivia y Tucumán, en Concordia.

El vehículo presentaba daños en la totalidad de su parte frontal y en su parte anterior lateral derecha e izquierda.

Accidente en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

Fuentes policiales comunicaron que el automovilista iba circulando por calle Tucumán en sentido oeste-este cuando se produjo el accidente.

Las causas de la colisión son materia de investigación.

Intervino en el lugar personal de la Dirección de Tránsito Municipal.

