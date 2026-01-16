 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Concordia

Conductor destrozó su auto al chocarlo contra un poste de tendido eléctrico

16 de Enero de 2026
Accidente en Concordia
Accidente en Concordia

El conductor de un automóvil Peugeot 207 gris perdió el control del rodado y chocó contra un poste de tendido eléctrico; ocurrió pasadas las 14 de este viernes sobre calles Bolivia y Tucumán, en Concordia.

 

El vehículo presentaba daños en la totalidad de su parte frontal y en su parte anterior lateral derecha e izquierda.

Accidente en Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente en Concordia

Fuentes policiales comunicaron que el automovilista iba circulando por calle Tucumán en sentido oeste-este cuando se produjo el accidente.

 

Las causas de la colisión son materia de investigación.

Accidente en Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente en Concordia

Intervino en el lugar personal de la Dirección de Tránsito Municipal.

 

Temas:

accidente en Concordia siniestro vial
