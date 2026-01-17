Federación: allanamiento en una causa por robo termina con un detenido

La ciudad de Federación registró este sábado un allanamiento en el marco de una causa por robo que llevó adelante personal de Comisaría Tercera. El operativo se concretó por orden del Juzgado de Garantías local y derivó en el secuestro de prendas vinculadas a los hechos investigados.

Según indicaron fuentes policiales, la medida judicial tuvo resultado positivo y forma parte del avance de la pesquisa que se realiza en Federación.

Procedimiento judicial y secuestro de elementos

El allanamiento se efectuó en una vivienda ubicada en calle Las Rosas, donde se requisaron distintos sectores del domicilio. Durante la intervención se secuestraron prendas de vestir que, de acuerdo con la investigación, podrían guardar relación con el episodio denunciado.

En este tipo de causas, los elementos incautados suelen ser puestos posteriormente a disposición de la Fiscalía para su valoración dentro del expediente.

Un detenido y causa en trámite

En el mismo procedimiento, y por disposición judicial, se dispuso la detención de un hombre mayor de edad. El sujeto quedó alojado en sede policial a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras continúan las actuaciones vinculadas al expediente.

Desde la fuerza indicaron que el caso se encuentra en etapa de investigación y que las medidas judiciales se adoptan en función de solicitudes de la Fiscalía interviniente. En las próximas horas podrían llevarse a cabo nuevas diligencias para determinar la participación de posibles involucrados.