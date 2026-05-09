Detuvieron a tres personas por agredir al vecino con quien habían estado bebiendo

La agresión en Paraná ocurrida en inmediaciones de calle Necochea derivó en la detención de dos hombres y una mujer, quienes fueron señalados como presuntos autores del ataque contra un hombre que terminó con lesiones en el rostro.

El procedimiento policial se desarrolló este sábado al mediodía en el marco de los operativos de seguridad y prevención que se realizan en distintos sectores de la capital entrerriana.

Según las primeras averiguaciones, la víctima se encontraba en su domicilio junto a las tres personas consumiendo bebidas alcohólicas. Posteriormente, los involucrados se retiraron del lugar y minutos más tarde se produjo la agresión en cercanías de la vivienda.

La víctima fue trasladada al hospital

De acuerdo a la información policial, el hombre agredido sufrió lesiones en el rostro como consecuencia del ataque y debió recibir asistencia médica.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, efectivos policiales comunicaron la novedad a la Fiscalía de turno, que dispuso la inmediata detención de los tres sospechosos señalados como autores del hecho.

Además, se ordenó la realización de las actuaciones judiciales correspondientes para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión en Paraná.

La persona lesionada fue trasladada al hospital para recibir atención médica, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.